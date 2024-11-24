Bursa\'da 5 Katlı Binanın Çatı Katında Yangın Çıktı

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BURSA'nın İnegöl ilçesinde 5 katlı binanın çatı katında çıkan yangın, ekiplerin yarım saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

Mahmudiye Mahallesi Latif Sokak'taki 5 katlı bir apartmanın, depo olarak kullanılan çatı katında saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın yarım saatte kontrol altına alınıp, söndürüldü.

Çatı katında zarara yol açan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.