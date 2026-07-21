Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden Osmangazi'ye 10 Bin Metreküplük Yeni Su Deposu - Son Dakika
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Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden Osmangazi'ye 10 Bin Metreküplük Yeni Su Deposu

21.07.2026 16:13  Güncelleme: 17:27
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Bursa Büyükşehir Belediyesi, Osmangazi ilçesinde 10 bin metreküplük yeni bir su deposu inşa ediyor. Depo tamamlandığında yaklaşık 60 bin kişiye kesintisiz içme suyu sağlanacak.

(BURSA) – Bursa Büyükşehir Belediyesi, içme suyu arz güvenliği çalışmaları kapsamında Osmangazi ilçesinde 10 bin metreküplük yeni su deposu inşa ediyor.

BUSKİ Genel Müdürlüğü, "Demirtaş ve Civar Yerleşim Yerleri İçmesuyu Projesi" kapsamında Osmangazi ilçesi Demirtaş Barbaros Mahallesi'nde yeni su deposunun yapımı çalışmalarına hız verdi.

Demirtaş ve çevre mahallelerde nüfus yoğunluğuyla birlikte artan içme suyu talebini karşılamak için altyapı güçlendirme ve kapasiteyi yükseltme çalışmaları gerçekleştiren BUSKİ ekipleri, bölgede faal durumdaki 500 metreküplük Kırantepe Su Deposu'na ilave olarak yeni depo imalatına devam ediyor.

BUSKİ ekiplerinin yoğun mesai harcadığı yeni su deposu tamamlandığında, Cumhuriyet ve Dumlupınar mahallelerinin tamamı ile Barbaros ve Dumlupınar mahallelerinin 120 kotu ve altındaki bölgelere hizmet verecek. Projenin bitimiyle birlikte yaklaşık 60 bin vatandaşın sağlıklı ve kesintisiz içme suyuna erişimi güvence altına alınacak.

Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, şehrin gelişimiyle doğru orantılı olarak ihtiyaçların da çeşitlenip arttığını belirterek, "Bursa'nın 17 ilçesinde geniş kapsamlı taramalarla ihtiyaçları tespit ediyoruz. Elde edilen veriler doğrultusunda hazırladığımız bütüncül planlamalar çerçevesinde hem bugün hem de gelecekte vatandaşımızın yaşamını kolaylaştıracak yatırımları hayata geçiriyoruz. 'Demirtaş ve Civar Yerleşim Yerleri İçmesuyu Projesi'nde de bu bağlamda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bölgede içme suyu arzını güvenli kılacak projeyle hemşehrilerimize kesintisiz ve sağlıklı içme suyu hizmeti sunmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden Osmangazi'ye 10 Bin Metreküplük Yeni Su Deposu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden Osmangazi'ye 10 Bin Metreküplük Yeni Su Deposu - Son Dakika
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