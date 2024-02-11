Bursa'da Annenin Dini Nikahla Yaşadığı Kişiyi Öldüren Çocuk Tutuklandı - Son Dakika
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Bursa'da Annenin Dini Nikahla Yaşadığı Kişiyi Öldüren Çocuk Tutuklandı

Bursa\'da Annenin Dini Nikahla Yaşadığı Kişiyi Öldüren Çocuk Tutuklandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, annesiyle birlikte yaşayan E.D., annesinin dini nikahla birlikte yaşadığı Erol Kutlu'yu bıçaklayarak öldürdü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan E.D., tutuklandı.

11.02.2024 21:49
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Bursa'da, annesinin dini nikahla birlikte yaşadığı kişiyi bıçakla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan çocuk tutuklandı.

Osmangazi ilçesinde, annesiyle birlikte yaşayan Erol Kutlu'yu (38) bıçaklayıp ağır yaralayarak ölümüne neden olan E.D'nin (15) emniyetteki işlemleri tamamladı.

Adliyeye sevk edilen E.D. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Çekirge Mahallesi Günaydın Sokak'taki bir evde, birlikte yaşayan Erol Kutlu (38) ile H.D. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıkmış, Kutlu, H.D'nin oğlu E.D. (15) tarafından göğsünden bıçaklanmış ve Çekirge Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. Ağır yaralanan Kutlu, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Bursa'da Annenin Dini Nikahla Yaşadığı Kişiyi Öldüren Çocuk Tutuklandı - Son Dakika
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