 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bursa'da aşırı hız nedeniyle otomobil çay'a uçtu: 4 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Bursa'da aşırı hız nedeniyle otomobil çay'a uçtu: 4 yaralı

Bursa'da aşırı hız yapan bir otomobil, köprünün demir korkuluklarını parçalayarak Nilüfer Çayı'na uçtu. Kazada 1'i ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bursa\'da aşırı hız nedeniyle otomobil çay\'a uçtu: 4 yaralı
16.12.2023 - 08:14,
Abone Ol

BURSA'da, aşırı hız nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, köprünün demir korkulukları parçalayıp, yaklaşık 7 metreden Nilüfer Çayı'na uçtu. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.30 sıralarında merkez Nilüfer ilçesine bağlı Gümüştepe Mahallesi, Lefkoşa Caddesi'nde meydana geldi. Orhaneli ilçesinden kent merkezi istikametine ilerleyen Aydın Kayır yönetimindeki 16 N 0219 plakalı otomobil, aşırı hız nedeniyle sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu köprünün demir korkuluklarını parçalayıp, yaklaşık 7 metre yükseklikten Nilüfer Çayı'na uçtu. Çaya uçan otomobil demir yığınına dönerken, araçta sıkışan Damla Ceylan ile sürücü Aydın Kayır, Muharrem Nari ve Hatice Yöne, yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kaza yerine gelen AFAD ve itfaiye ekipleri otomobilde sıkışan Damla Ceylan'ın kurtarılması için çalışma başlatırken, sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı 3 kişi ise çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı. AFAD ve itfaiye ekipleri istinat duvarından çaya merdivenle inerek otomobilde sıkışan Damla Ceylan'ı yaklaşık 1 saat süren çalışmayla sıkıştığı yerden kurtarıp, sağlık görevlilerine teslim etti. Damla Ceylan, ağır yaralı olarak Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralılardan Damla Ceylan'ın hayati tehlikesinin devam ettiği, diğer 3 yaralının ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Aydın, AFAD, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da aşırı hız nedeniyle otomobil çay'a uçtu: 4 yaralı - Son Dakika


08:26
Fenomen Danla Bilic, süper mini elbisesiyle yatakta poz verdi Fenomen Danla Bilic, süper mini elbisesiyle yatakta poz verdi
08:23
Meteoroloji saat verip uyardı! 14 kent için sarı, 3 il için turuncu alarm Meteoroloji saat verip uyardı! 14 kent için sarı, 3 il için turuncu alarm
07:59
Oyuncu Seda Tosun, Taner Ataş'la boşandı Oyuncu Seda Tosun, Taner Ataş'la boşandı
00:44
TFF Başkanı Büyükekşi ile görüşen hakemler maçlara çıkma kararı aldı TFF Başkanı Büyükekşi ile görüşen hakemler maçlara çıkma kararı aldı
23:31
Çanakkale'de sağanak yağış sonucu bazı cadde ve sokaklar göle döndü Çanakkale'de sağanak yağış sonucu bazı cadde ve sokaklar göle döndü
22:33
Dünyanın en büyük konteyner taşıma şirketi Maersk, Kızıldeniz'deki saldırılar nedeniyle bölgedeki seferlerini durdurdu Dünyanın en büyük konteyner taşıma şirketi Maersk, Kızıldeniz'deki saldırılar nedeniyle bölgedeki seferlerini durdurdu
21:57
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Memur ve emeklisi için yüzde 50 civarında artış olacak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Memur ve emeklisi için yüzde 50 civarında artış olacak
21:44
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 3 İsrailli rehineyi öldürdü İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 3 İsrailli rehineyi öldürdü

Son Dakika
08:26 Fenomen Danla Bilic, süper mini elbisesiyle yatakta poz verdi
08:23 Meteoroloji saat verip uyardı! 14 kent için sarı, 3 il için turuncu alarm
07:59 Oyuncu Seda Tosun, Taner Ataş'la boşandı
00:44 TFF Başkanı Büyükekşi ile görüşen hakemler maçlara çıkma kararı aldı
23:31 Çanakkale'de sağanak yağış sonucu bazı cadde ve sokaklar göle döndü
22:33 Dünyanın en büyük konteyner taşıma şirketi Maersk, Kızıldeniz'deki saldırılar nedeniyle bölgedeki seferlerini durdurdu
21:57 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Memur ve emeklisi için yüzde 50 civarında artış olacak
21:44 İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 3 İsrailli rehineyi öldürdü
21:44 Boru hattı patladı, sular metrelerce yükseğe fışkırdı
21:01 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan asgari ücret açıklaması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2023 08:36:16. #1.12#
SON DAKİKA: Bursa'da aşırı hız nedeniyle otomobil çay'a uçtu: 4 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement