 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bursa'da Başakşehir-Galatasaray maçı tartışması kanlı bitti - Son Dakika
Üye Girişi

Bursa'da Başakşehir-Galatasaray maçı tartışması kanlı bitti

Bursa'da televizyondaki Başakşehir-Galatasaray maçını izlemesine izin vermediği için tartıştığı arkadaşlarından birini öldüren, diğerini yaralayan sanık, 22 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, sanığa haksız tahrik ve takdir indirimi uygulayarak cezayı düşürdü.

Bursa\'da Başakşehir-Galatasaray maçı tartışması kanlı bitti
28.12.2023 - 11:13,  Güncelleme: 11:13
Abone Ol

Bursa'da, televizyondaki Başakşehir- Galatasaray maçını izlemesine izin vermediği için tartıştığı arkadaşlarından birini bıçakla öldüren, diğerini yaralayan sanık, 22 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Suat Öner ve hem tutuksuz sanık hem de davacı olan Sedat İ. ile taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanık Suat Öner'in "kasten öldürme" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından cezalandırılmasını, Sedat İ'nin ise beraatini talep etti.

Sanık Öner ise savunmasında, maktul Kadir Şahin'le 20 yıllık dost olduklarını belirterek, o gün bıçağı kendisini savunmak için kullandığını öne sürdü.

Görme engelli olduğunu ve çok az oranda görebildiğini aktaran Öner, televizyondaki Başakşehir-Galatasaray maçını izlemek istediğini, bunu Şahin'e söylediğini anlattı.

Fenerbahçeli olan Şahin'in sinirlenerek kendisine küfrettiğini, yumruk attığını ileri süren Öner, bunun üzerine kendisini korumak için odadaki meyve bıçağını aldığını ifade ederek, "Yaşananlar nedeniyle çok pişmanım. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Tutuksuz sanık Sedat İ. ise Suat Öner'e küfür ve hakaret etmediklerini iddia ederek, "Kendisine de ben vurmadım, yaralamadım. Görüntülerde de görüldü, biz kaçtıktan sonra handaki insanlar kovaladılar ve onlar vurdular. Suçsuzum. Beraatimi, sanığın cezalandırılmasını talep ediyorum." ifadesini kullandı.

Sanık Suat Öner'in, Kadir Şahin'e yönelik eylemi nedeniyle "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasına hükmeden mahkeme heyeti, haksız tahrik ve takdir indirimiyle cezayı 15 yıla indirdi. Heyet, Sedat İ'yi yaralaması nedeniyle Öner'e "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan verdiği 12 yıl hapis cezasını haksız tahrik ve takdir indirimiyle 7 yıl 6 aya düşürdü.

Mahkeme heyeti, Sedat İ'yi ise beraat ettirdi.

Osmangazi ilçesindeki Gençosman Ayakkabıcılar Çarşısı'nda 13 Kasım 2022'de Kadir Şahin'e ait dükkanda Sedat İ, Suat Öner ve Kadir Ş. alkol almış, aralarında televizyonda maç izleme meselesinden kavga çıkan bu kişilerden Öner, iki arkadaşını bıçakla yaralamıştı. Hastaneye kaldırılan Şahin, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Kadir Şahin, Cumhuriyet, Başakşehir, Bursa, Maç, Mahkeme, Bursa, Cinayet, Televizyon, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da Başakşehir-Galatasaray maçı tartışması kanlı bitti - Son Dakika


12:19
Fatih Terim ilk transferini Süper Lig'den yapıyor Fatih Terim ilk transferini Süper Lig'den yapıyor
11:53
Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu'nu karşı karşıya getiren 4 il Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu'nu karşı karşıya getiren 4 il
11:42
Aboubakar Beşiktaş'tan ayrılmak istiyor Aboubakar Beşiktaş'tan ayrılmak istiyor
11:40
Memur ve emekliye yüzde 50 zam bekleniyor Memur ve emekliye yüzde 50 zam bekleniyor
11:30
Erdoğan'ın Netanyahu'yu Hitler'e benzetmesi, İsrail Büyükelçilerinin Türkiye'ye dönüşünü engelledi Erdoğan'ın Netanyahu'yu Hitler'e benzetmesi, İsrail Büyükelçilerinin Türkiye'ye dönüşünü engelledi
11:08
Özgü Namal ve Özcan Deniz'in dizisi Kızıl Goncalar'a RTÜK'ten yaptırım Özgü Namal ve Özcan Deniz'in dizisi Kızıl Goncalar'a RTÜK'ten yaptırım
11:02
Fatih Terim, Yunanistan'da ilk antrenmanına çıktı Fatih Terim, Yunanistan'da ilk antrenmanına çıktı
10:52
PKK/YPG'nin sözde sorumlusu Eymen Coli etkisiz hale getirildi PKK/YPG'nin sözde sorumlusu Eymen Coli etkisiz hale getirildi

Son Dakika
12:19 Fatih Terim ilk transferini Süper Lig'den yapıyor
11:53 Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu'nu karşı karşıya getiren 4 il
11:42 Aboubakar Beşiktaş'tan ayrılmak istiyor
11:40 Memur ve emekliye yüzde 50 zam bekleniyor
11:30 Erdoğan'ın Netanyahu'yu Hitler'e benzetmesi, İsrail Büyükelçilerinin Türkiye'ye dönüşünü engelledi
11:08 Özgü Namal ve Özcan Deniz'in dizisi Kızıl Goncalar'a RTÜK'ten yaptırım
11:02 Fatih Terim, Yunanistan'da ilk antrenmanına çıktı
10:52 PKK/YPG'nin sözde sorumlusu Eymen Coli etkisiz hale getirildi
10:50 Sürü sahipleri, 2 koyun ve 1 keçiyi kaybeden çobana kadın kıyafeti giydirip tecavüz etti
10:46 İşte Batı'nın iki yüzlülüğü! ''İsrail soykırım yapıyor'' deyince apar topar yayından aldılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2023 12:45:59. #1.12#
SON DAKİKA: Bursa'da Başakşehir-Galatasaray maçı tartışması kanlı bitti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement