Bursa'da Tarihi Mekanlar Bayram Tatiliyle Hareketlendi - Son Dakika
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Bursa'da Tarihi Mekanlar Bayram Tatiliyle Hareketlendi

Bursa\'da Tarihi Mekanlar Bayram Tatiliyle Hareketlendi

Bursa, Osmanlı'nın ilk başkenti olarak bilinen bir şehir olup, Ramazan Bayramı tatili sırasında turistlerin ilgisini çekti. Tarihi ve turistik yerlerde yoğunluk yaşanırken, Osman Gazi ve Orhan Gazi'nin türbeleri ziyaretçi akınına uğradı. Ayrıca, Kozahan ve çarşılar da yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu. Bayram tatili dolayısıyla Bursa'ya gelen turistler, şehrin kültürel ve tarihi yerlerini keşfetmekten memnuniyet duyduklarını belirtti.

12.04.2024 16:03  Güncelleme: 16:05
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Tarihi mekanları ve doğal güzellikleri barındıran " Osmanlı'nın ilk payitahtı" Bursa'da, güneşli havanın da etkisiyle Ramazan Bayramı tatili hareketliliği sürdü.

Her köşesi tarih kokan Bursa'da, geçmişin izlerini bugüne taşıyan manevi mekanlar, tüm heybetiyle yerli ve yabancı turistleri kendine çekti.

Bayramın üçüncü günü kentteki tarihi ve turistik yerleri gezip değerlendirmek isteyen vatandaşlar, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Hanlar Bölgesi ile dünyaya asırlarca hükmeden Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi ve oğlu Orhan Gazi'nin türbelerinin bulunduğu Tophane Parkı'nda yoğunluk oluşturdu.

Oğlu Orhan Gazi'nin Bursa'yı fethetmesinin ardından vasiyeti üzerine "Gümüşlü Kümbet" olarak bilinen yere defnedilen Osman Gazi'nin türbesinde alp kıyafetli jandarma personelince tutulan saygı nöbeti devrine şahit olmak isteyen vatandaşlar kalabalığa neden oldu.

Türbelerin giriş kapılarındaki ziyaretçi yoğunluğu nedeniyle zaman zaman uzun kuyrukların oluştuğu görüldü.

Ulu Cami, cuma namazında yaşanan yoğunluğun ardından vakit namazı ve ziyaret için gelen çok sayıda vatandaşı da ağırladı.

Yerli ve yabancı turistler, Osmanlı padişahlarından 2. Bayezid tarafından yaptırılan ve kozalardan elde edilen ipek kumaşlarla Bursa'nın tekstil merkezi olmasında önemli rol oynayan Kozahan ve çarşılara akın etti.

Tarihi mekanlarda bol bol fotoğraf çektiren vatandaşlar, kimi zaman bank ve yeşil alanlarda oturarak güzel havanın tadını çıkardı.

Kent içinden ve il dışından gelen vatandaşlar, Cumhuriyet Caddesi ve 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda da yoğunluk oluşturdu.

Bayram tatili dolayısıyla ailesiyle İstanbul'dan geldiğini belirten Mehmet Bıyıklı, AA muhabirine, Bursa'nın kültürel yerlerini keşfetmek için geldiklerini anlattı.

Sabah saatlerinde gelip kentte kahvaltı yaptıklarını dile getiren Bıyıklı, "Oradan teleferiğe çıktık. Teleferikte keyifli vakit geçirdik, orada indik şimdi Tophane'de Osman Gazi ve Orhan Gazi türbelerini geziyoruz. Aşağı ineceğiz bir Kapalı Çarşı, Bıçakçılar Çarşısı ondan sonra şehrin yerel yemeklerinden yemeyi, keyifli bir vakit geçirmeyi düşünüyoruz." diye konuştu.

Bıyıklı, İstanbul'a yakın olduğu için Bursa'ya gelmeyi tercih ettiklerini, kentteki bayram yoğunluğunu İstanbul'daki kadar bulmadıklarını sözlerine ekledi.

Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nde 13 yıldır macun sattığını belirten Muhammed Özdoğanlar ise ilk defa bir bayram tatilinde bu denli yoğunluğa şahit olduğunu ifade etti.

Bursa'nın turistik bir şehir olduğunu anımsatan Özdoğanlar, "Bursa'mız zaten tarihi bir yer olduğu için ziyaretçileri çok oluyor. Hepsine de teşekkür ederiz. Geliyorlar Bursa'mızı görüyorlar, biz de bir şeyler kazanıyoruz." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bursa'da Tarihi Mekanlar Bayram Tatiliyle Hareketlendi - Son Dakika

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