Bursa'da Bir Piknik Alanında Sincap Maskotu - Son Dakika
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Bursa'da Bir Piknik Alanında Sincap Maskotu

Bursa'da bir piknik alanında hizmet veren paintball işletmesinin sahipleri ve çalışanlarıyla dost olan sincap, tesisin maskotu haline geldi. Sincap, çevredeki insanlara alışarak onlarla samimi bir ilişki kurdu ve beslenmeye başladı.

17.06.2024 11:12
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Bursa'da bir piknik alanında hizmet veren paintball işletmesinin sahipleri ve çalışanlarıyla adeta dost olan "Bobi" isimli sincap, tesisin maskotu haline geldi.

Nilüfer ilçesindeki Balat Atatürk Kent Ormanı'nda, piknik alanının çevresindeki paintball işletmesinin sahiplerinden Toprak Tan Güngör ve çalışanlar, birkaç hafta önce çevredeki ağaçlardan bir sincabın kendilerine yaklaşmaya başladığını fark etti.

Ağaçların üstünde yaşayan ve iş yerinin önündeki masada bırakılan yiyecekleri almaya başlayan sincap, bir süre sonra kendisine yaklaşan insanlara alıştı.

Güngör ve personel, ellerine aldıkları yiyeceklerle besledikleri sincaba "Bobi" adını verdi.

Çevredekilerin kendisine verdiği cips, simit, poğaça gibi yiyecekleri yiyen "Bobi", en çok salçalı makarna yemeyi ve çay içmeyi seviyor.

"Kendisini sevdiriyor"

Toprak Tan Güngör, AA muhabirine, yaklaşık 20 yıldır işlettikleri sahada ilk kez böyle bir durumla karşılaştıklarını söyledi.

Bölgenin piknik alanı olarak hizmet verdiğini belirten Güngör, "Burada önceden binicilik alanı da vardı ancak onlar taşındı. Sincabımızın dışında böcekler, köpekler, tilkiler ve çeşitli hayvanlar var." dedi.

Güngör, Bobi'nin insana yakın tavırlarının kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi.

Birkaç haftadır onunla adeta dost olduklarını vurgulayan Güngör, "Her geldiğinde bize yanaşmaya başladı. Sincap sonuçta, yaklaşmasını bekleyemezdik. Yemek koyduk, elimize yemek aldık, sonra yavaş yavaş su vesaire vermeye başladık. Baktık insana kendisini sevdiriyor, yakınlaşıyor, aramızda bu şekilde bir samimiyet oldu. Önüne ne koysak yiyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

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