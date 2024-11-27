Bursa\'da Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi

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kurtarma personelinin katılımıyla deprem tatbikatı yapıldı.

Bursa Valiliği'nin koordinasyonunda AFAD tarafından Gemlik ilçesinde 1000 arama- kurtarma personelinin katılımıyla deprem tatbikatı gerçekleştirildi. Çeşitli kurum ve kuruluşlara bağlı ekipler, senaryo gereği 6 büyüklüğündeki deprem ihbarının ardından enkaz alanlarına ulaştı. Kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan 2 apartmanın enkazının çevresinde polis ve jandarma ekipleri güvenlik önlemi aldı. Enkazda çalışma yapan ekipler dinleme yapıp, arama- kurtarma köpeklerinin de katılımıyla yaralıların yerini tespit ederek kurtardı.

Ekipler ayrıca, enkaz alanında yangına müdahale, bir fabrikada Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer (KBRN) olayına müdahale ve denizden tahliye uygulaması gerçekleştirdi.