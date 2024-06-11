BURSA'da 5 Milyon Lira Dolandırıcılık Yapan Şüphelilerden 5'i Tutuklandı - Son Dakika
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BURSA'da 5 Milyon Lira Dolandırıcılık Yapan Şüphelilerden 5'i Tutuklandı

Bursa'da kendilerini emlakçı ve devre mülk yatırımcısı olarak tanıtan şüpheliler, 10 devre mülk sahibini 5 milyon lira dolandırdı. Polis ekipleri, şüphelilerin çağrı merkezi izlenimi veren bir ofis açtıklarını tespit etti. Şüpheliler, devre mülk sahiplerini zengin Arap turistlere satış vaadiyle kandırarak kredi kullandırdı. Operasyonda çok sayıda belge ele geçirildi ve 5 şüpheli tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

11.06.2024 13:30
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BURSA'da devre mülk sahipleri ile irtibata geçip, çeşitli bahanelerle 5 milyon lira dolandırıcılık yapan şüphelilerden 5'i tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla bırakıldı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kendilerini 'emlakçı' ve 'devre mülk yatırımcısı' olarak tanıtan kişilerin, 10 devre mülk sahibi ile irtibata geçip, 5 milyon lira dolandırdıkları ihbarı sonrası çalışma başlattı. Ekipler, şüphelilerin Osmangazi ilçesinde bir iş merkezinde çağrı merkezi izlenimi verdikleri ofis açtıklarını tespit etti. Ekipler ayrıca şüphelilerin, Yalova'nın Termal ilçesindeki devre mülk sahiplerini, gayrimenkullerini zengin Arap turistlere yüksek fiyatlardan satmayı vadederek ikna ettiklerini, 'masraf' adı altında kredi kullandırdıklarını ve bu paraların farklı hesaplara gönderdiklerini ortaya çıkarttı.

1000 KİŞİLİK LİSTE ELE GEÇİRİLDİ

Ekipler, önceki gün yaptıkları operasyonda, Umut Çamsarılıoğlu (31), Şükrü Tansoy Benzer (24), Süleyman Bayram (25), Şükrü Sina Çerkezoğlu (20), Yasemin Uyar (23) ve S.Y.'yi gözaltına aldı. Ofiste yapılan aramalarda, devre mülk sahibi 1000 kişinin isim ile kendilerine verilen kod adların listesi, sekreterlerin, arayan veya aradıkları kişileri ikna etmek için yaptıkları konuşmaların metnini içeren çok sayıda belgeye el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler, dün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Çamsarılıoğlu, Benzer, Bayram, Çerkezoğlu ve Uyar 'dolandırıcılık' suçundan tutuklandı, S.Y. adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel BURSA'da 5 Milyon Lira Dolandırıcılık Yapan Şüphelilerden 5'i Tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: BURSA'da 5 Milyon Lira Dolandırıcılık Yapan Şüphelilerden 5'i Tutuklandı - Son Dakika
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