Bursa'da Devre Mülk Dolandırıcılığı Operasyonu: 5 Tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bursa'da Devre Mülk Dolandırıcılığı Operasyonu: 5 Tutuklama

Bursa\'da Devre Mülk Dolandırıcılığı Operasyonu: 5 Tutuklama

Bursa'da düzenlenen devre mülk dolandırıcılığı operasyonunda, Yalova'nın Termal ilçesinde devre mülkü bulunan bazı kişileri dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı. Şüphelilerin, devre mülk sahiplerini kandırarak yüksek fiyatlardan gayrimenkullerini satmaya ikna ettikleri ve kredi kullandırarak paraları farklı hesaplara gönderdikleri tespit edildi. Operasyonda, yaklaşık 1000 devre mülk sahibinin isimlerinin yazılı olduğu liste ve diğer deliller ele geçirildi.

11.06.2024 09:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da düzenlenen devre mülk dolandırıcılığı operasyonunda, Yalova'nın Termal ilçesinde devre mülkü bulunan bazı kişileri dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, kendilerini "emlakçı" ve "devre mülk yatırımcısı" olarak tanıtan zanlıların 10 devre mülk sahibini yaklaşık 5 milyon lira dolandırdığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

Polis, şüphelilerin Osmangazi ilçesinde bir iş merkezinde ofis açıp mağdurların güvenini kazanmak için "call center" (çağrı merkezi) izlenimi verdiğini, Termal ilçesindeki devre mülk sahiplerine gayrimenkullerini yabancılara yüksek fiyatlardan satmayı vadederek ikna ettiklerini, "masraf" adı altında kandırarak kredi kullandırdıklarını ve bu paraların farklı hesaplara gönderildiğini tespit etti.

Ayrıca, devre mülk sahiplerinin kodlar kullanılarak kayıt altına alındığını, zanlılar tarafından mağdurları kandırmak ve ikna etmek için sekreterlere konuşma metni okutulduğu belirlendi.

1000 devre mülk sahibinin isimlerinin yazılı olduğu liste ele geçirildi

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, U.Ç. (31), Ş.T.B. (24), S.B. (25), Ş.S.Ç. (20), S.Y. (29) ve Y.U'yu (23) yakaladı.

Ofiste yapılan aramalarda, yaklaşık 1000 devre mülk sahibinin kayıtlarının tutulduğu doküman ve dijital materyaller ile sekreterlere okutulan konuşma metinleri ele geçirildi.

Gözaltına alınarak emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 5'i çıkarıldıkları hakimlikçe "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla tutuklandı, S.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Termal, Yalova, Bursa, Güvenlik, Suç, Emlak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da Devre Mülk Dolandırıcılığı Operasyonu: 5 Tutuklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


07:27 Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a dikkat çeken hediye “Payidar Gondol“un anlamı bir hayli derin Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dikkat çeken hediye! "Payidar Gondol"un anlamı bir hayli derin
23:18 Dervişoğlu’ndan Akşener’in paylaşımına yorum: İYİ Parti’ye düşmanlık bize sadece güç verir Dervişoğlu'ndan Akşener'in paylaşımına yorum: İYİ Parti'ye düşmanlık bize sadece güç verir
22:54 1 ay önce ailesini katledip intihar eden polisle ilgili bomba Olcay Kılavuz ve Sinan Ateş iddiası 1 ay önce ailesini katledip intihar eden polisle ilgili bomba Olcay Kılavuz ve Sinan Ateş iddiası
21:43 Hamas, ABD Başkanı Biden’ın Gazze için ateşkes önerisine cevap verdi Hamas, ABD Başkanı Biden'ın Gazze için ateşkes önerisine cevap verdi
20:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 18 yıl sonraki ziyaretine CHP’den ilk açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 18 yıl sonraki ziyaretine CHP'den ilk açıklama
00:18 İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel’in birbirlerine verdiği hediyeler İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel'in birbirlerine verdiği hediyeler
23:31 Fenerbahçe’de ilk ayrılık Jose Mourinho, 1 saniye bile izlemeden o yıldızın biletini kesti Fenerbahçe'de ilk ayrılık! Jose Mourinho, 1 saniye bile izlemeden o yıldızın biletini kesti
23:08 Genelevde kimlik soran güvenlik görevlisini vurdu Genelevde kimlik soran güvenlik görevlisini vurdu
21:57 Fenerbahçe’nin kapıyı gösterdiği İsmail Kartal’a Dursun Özbek sahip çıktı Fenerbahçe'nin kapıyı gösterdiği İsmail Kartal'a Dursun Özbek sahip çıktı
20:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş’ten açıklama var Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'ten açıklama var
20:46 Hakan Fidan’la görüşen Putin: Astana süreci devam etmeli Hakan Fidan'la görüşen Putin: Astana süreci devam etmeli
20:44 Dursun Özbek’ten Erden Timur’a sitem: Galatasaray’a küsmesi son derece yanlış Dursun Özbek'ten Erden Timur'a sitem: Galatasaray'a küsmesi son derece yanlış
20:39 İstanbul’a yeni tramvay hattı geliyor Proje İBB Meclisi’nden geçti İstanbul'a yeni tramvay hattı geliyor! Proje İBB Meclisi'nden geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2024 08:03:09. #1.12#
SON DAKİKA: Bursa'da Devre Mülk Dolandırıcılığı Operasyonu: 5 Tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement