Bursa'da Dini Nikahla Birlikte Yaşadığı Kadının Oğlu Tarafından Bıçaklanan Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bursa'da Dini Nikahla Birlikte Yaşadığı Kadının Oğlu Tarafından Bıçaklanan Kişi Hayatını Kaybetti

Bursa\'da Dini Nikahla Birlikte Yaşadığı Kadının Oğlu Tarafından Bıçaklanan Kişi Hayatını Kaybetti

Bursa'nın Osmangazi Mahallesi'nde, dini nikahla birlikte yaşadığı kadının oğlu tarafından bıçaklandığı iddia edilen Erol Kutlu (38), aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Kutlu, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şüpheli olan H.D'nin oğlu E.D. (15) ise gözaltına alındı ve polisteki işlemleri devam ediyor.

10.02.2024 19:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da, dini nikahla birlikte yaşadığı kadının oğlu tarafından bıçaklandığı iddia edilen kişi, hayatını kaybetti.

Osmangazi Mahallesi Çekirge Mahallesi Günaydın Sokak'taki bir evde birlikte yaşayan Erol Kutlu (38) ile H.D. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kutlu, H.D'nin oğlu E.D. (15) tarafından göğsüne aldığı bıçak darbesiyle yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Ağır yaralanan Kutlu, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alınan şüpheli E.D'nin polisteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Erol Kutlu, Osmangazi, Bursa, Saldırı, Olay, Bursa, Aile İçi Şiddet, Cinayet, Gözaltı, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da Dini Nikahla Birlikte Yaşadığı Kadının Oğlu Tarafından Bıçaklanan Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2024 23:09:08. #1.13#
SON DAKİKA: Bursa'da Dini Nikahla Birlikte Yaşadığı Kadının Oğlu Tarafından Bıçaklanan Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement