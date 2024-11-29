Bursa'da Dolandırıcı Polis Taklidiyle Yakalandı - Son Dakika
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Bursa'da Dolandırıcı Polis Taklidiyle Yakalandı

Kendini polis olarak tanıtan dolandırıcı, 700 bin lira değerinde altın aldı, tutuklandı.

29.11.2024 22:47
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Bursa'da kendisini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi'nde yaşayan L.S'yi (52) telefonla arayan kişi, kendisini polis olarak tanıtıp isminin karıştığı suçtan kurtulması ve gerçek suçluların yakalanması için evlerindeki altınlar ile paraları istedi.

Bunun üzerine L.S, evinde bulunan 700 bin lira değerindeki altınları poşetle şüpheliye teslim etti. Daha sonra dolandırıldığını anlayan L.S, polis ekiplerinden yardım istedi.

Harekete geçen Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 100'e yakın kamera incelemesi ve teknik çalışma yaptı.

Şüpheli İ.B'nin (18), Bağlarbaşı Mahallesi'nde yaşayan M.K'nin de 35 bin lira değerindeki altınlarını aynı yöntemle aldığını belirleyen ekipler, zanlının deşifre olmamak için maske ve bere kullandığını, birçok araç değiştirerek İstanbul'a kaçtığını tespit etti.

Bursa'dan giden polis ekiplerinin İstanbul'da yakaladığı İ.B, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

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