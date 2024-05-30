Bursa'da Engelli Oğlunu Öldüren Anne ve Kendini de Keserek İntihar Eden Oğlu Toprağa Verildi - Son Dakika
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Bursa'da Engelli Oğlunu Öldüren Anne ve Kendini de Keserek İntihar Eden Oğlu Toprağa Verildi

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Bursa'da yaşanan olayda, bedensel engelli oğlunu jiletle keserek öldüren anne, ardından aynı jiletle kendi boğazını keserek intihar etti. Olayın ardından anne ve oğlunun cenazesi toprağa verildi.

30.05.2024 20:15
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BURSA'da bedensel engelli oğlu Yusuf Hakan Özmen'in boğazını jiletle keserek öldüren, ardından aynı jiletle kendi boğazını da keserek yaşamına son veren anne Ümran Özmen ve oğlunun cenazesi toprağa verildi.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında, Yıldırım ilçesi Yiğitler Mahallesi E233 Sokak'ta meydana geldi. Akşam saatlerinde eve gelen Ahmet Özmen, eşi Ümran ile bedensel engelli oğlu Yusuf Hakan Özmen'i banyoda kanlar içinde yatarken buldu. Baba Ahmet Özmen'in ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerindeki kontrollerinde boynunda kesik bulunan Yusuf Hakan Özmen'in hayatını kaybettiğini belirlerken, ilk müdahalesi yapılan anne Ümran Özmen ise Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinde anne Ümran Özmen'in oğlu Yusuf Hakan'ı boğazını jiletle kestiği, ardından da aynı jiletle kendi boğazını keserek intihara teşebbüs ettiği belirlendi. Yapılan incelemenin ardından Yusuf Hakan Özmen'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

Tedaviye alınan Ümran Özmen de yapılan tüm müdahalelere rağmen, olaydan 5 saat sonra yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANNE VE OĞLU TOPRAĞA VERİLDİ

Anne Ümran ve oğlu Yusuf Hakan Özmen, Yıldırım ilçesi Yiğitler Mahallesi'nde bulunan Hacı İbrahim Altan Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından İnegöl ilçesi Yeniceköy Mahalle Mezarlığında toprağa verildi.

Bursa\'da Engelli Oğlunu Öldüren Anne ve Kendini de Keserek İntihar Eden Oğlu Toprağa Verildi
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bursa'da Engelli Oğlunu Öldüren Anne ve Kendini de Keserek İntihar Eden Oğlu Toprağa Verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da Engelli Oğlunu Öldüren Anne ve Kendini de Keserek İntihar Eden Oğlu Toprağa Verildi - Son Dakika
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