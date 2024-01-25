 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bursa'da evde rahatsızlanan Suriyeli çocuk hayatını kaybetti, anne ve baba gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Bursa'da evde rahatsızlanan Suriyeli çocuk hayatını kaybetti, anne ve baba gözaltına alındı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yaşayan Suriyeli bir çocuk, evde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Çocuğun vücudunda darp izleri bulunması üzerine anne ve baba gözaltına alındı.

25.01.2024 - 15:59,  Güncelleme: 17:34
Abone Ol

Bursa'da evde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Suriye uyruklu Yasir A. (3), hayatını kaybetti. Vücudunda darp izlerine rastlanan çocuğun anne ve babası, gözaltına alındı.

Orhangazi ilçesi Tekke Mahallesi Tekke Cami Sokak'ta Suriye uyruklu Yüsra-Ahmet A. çifti evde 3 yaşındaki oğulları Yasir A.'nın fenalaştığını söyleyerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbarla eve sevk edilen sağlık ekipleri, çocuğun kalbinin durduğu belirledi.

ÇOCUĞUN VÜCUDUNDA DARP İZLERİ BULUNDU

Kalp masajıyla yeniden hayata döndürülen Yasir A., ambulansla kaldırıldığı Orhangazi Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı. Vücudunda darp izleri tespit edilen çocuğun cenazesi morguna kaldırılırken, Orhangazi Cumhuriyet Savcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Kağıt toplayarak geçimlerini sağladıkları öğrenilen anne ile baba gözaltına alındı, polis ekipleri evde inceleme yaptı.

Bursa\'da evde rahatsızlanan Suriyeli çocuk hayatını kaybetti, anne ve baba gözaltına alındı
Kaynak: DHA
YORUMLAR

Tekke Mahallesi, Orhangazi, Suriye, Çocuk, Cami, Suriye, Suç, Göçmenler, Hukuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da evde rahatsızlanan Suriyeli çocuk hayatını kaybetti, anne ve baba gözaltına alındı - Son Dakika


19:01
TBMM'de SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarındaki artış kabul edildi TBMM'de SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarındaki artış kabul edildi
18:54
DEVA Partili Ekmen'den iktidara ekonomi tepkisi: Bir kısım arkadaşlarımız sokaktan kopmuş olabilir DEVA Partili Ekmen'den iktidara ekonomi tepkisi: Bir kısım arkadaşlarımız sokaktan kopmuş olabilir
18:53
Leroy Sane'ye tokat atan Bjelica'ya 3 maç men ve para cezası verildi Leroy Sane'ye tokat atan Bjelica'ya 3 maç men ve para cezası verildi
18:40
Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları 3 sezon boyunca TRT'de yayınlanacak Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları 3 sezon boyunca TRT'de yayınlanacak
17:57
Süper Lig'in 23. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu Süper Lig'in 23. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu
17:48
Dubai'de bir adam, kavga ettiği karısını erkek kardeşlerine tecavüz ettirip öldürttü Dubai'de bir adam, kavga ettiği karısını erkek kardeşlerine tecavüz ettirip öldürttü
17:36
Uganda'da açlıktan ölen insanlara 'aptal' diyen bakan tepki çekti Uganda'da açlıktan ölen insanlara "aptal" diyen bakan tepki çekti
17:02
PSG, 18 yaşındaki futbolcuyu 22 milyon euro karşılığında transfer etti PSG, 18 yaşındaki futbolcuyu 22 milyon euro karşılığında transfer etti

Son Dakika
19:01 TBMM'de SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarındaki artış kabul edildi
18:54 DEVA Partili Ekmen'den iktidara ekonomi tepkisi: Bir kısım arkadaşlarımız sokaktan kopmuş olabilir
18:53 Leroy Sane'ye tokat atan Bjelica'ya 3 maç men ve para cezası verildi
18:40 Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları 3 sezon boyunca TRT'de yayınlanacak
17:57 Süper Lig'in 23. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu
17:48 Dubai'de bir adam, kavga ettiği karısını erkek kardeşlerine tecavüz ettirip öldürttü
17:36 Uganda'da açlıktan ölen insanlara "aptal" diyen bakan tepki çekti
17:02 PSG, 18 yaşındaki futbolcuyu 22 milyon euro karşılığında transfer etti
16:22 Malatya'daki 5.2'lik deprem sonrası İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan ilk açıklama
16:18 Özgür Özel'in Tunceli konuşmasına eski HDP'li vekilden tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2024 19:46:43. #1.11#
SON DAKİKA: Bursa'da evde rahatsızlanan Suriyeli çocuk hayatını kaybetti, anne ve baba gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement