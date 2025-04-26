Bursa\'da Gazze için Yürüyüş

BURSA Gönüllü Kuruluşlar Platform'u, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına tepki göstermek amacıyla yürüyüş düzenledi. Gönüllü Kuruluşlar Platformu Başkanı Murat Eryağan, "Bizden su ve ekmek istemiyorlar. 'Bizi gündemde tutun' diyorlar." dedi.

Bursa Gönüllü Kuruluşlar Platformu, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına tepki göstermek amacıyla bugün yürüyüş düzenledi. Ulu Cami'de kılınan ikindi namazının ardından başlayan yürüyüş, Cumhuriyet Caddesi ve sonrasında 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na ulaştı. Yürüyüşe, AK Parti Bursa milletvekilleri, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ve vatandaşlar katıldı.

Burada toplanan grup ellerinde, kefenli çocuk bedenleriyle alanda dualar okudu. Gazze'deki vatandaşların kendilerini gündem tutulmalarını istediklerini söyleyen Bursa Gönüllü Kuruluşlar Platformu Başkanı Murat Eryağan, " Hamas'lı mücahitlerle görüştüğümüz zaman onlardan bize gelen haberlerden ve en önemlisi 'bizi gündemde tutun' diyorlar. Bizden su ve ekmek istemiyorlar. 'Bizi gündemde tutun' diyorlar. Biz de bugün onların bu isteklerini yerine getirmek için toplandık. Biz sizinle beraberiz, gündemimizin birinci maddesi Gazze'dir diyoruz. 'Bizi evinizde, iş yerinizde, sokağınızda, çarşı pazarınızda, medyada, sosyal medyada gündemde tutun' diyorlar. Çünkü Siyonizm bizi takip ediyor." dedi.