Bursa'da Kaldırım İşgallerine Son Verildi

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(BURSA)- Emniyet ekipleri ve Gemlik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü desteğiyle, Bursa Büyükşehir Belediyesi Zabıtası tarafından sabaha karşı yapılan çalışmada kaldırım işgallerine son verildi. Çalışmaya Gemlik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de eşlik etti.

Vatandaşlarca sosyal medya ve Gemlik Belediyesi İhbar Hattı'nda şikayete konu olan kaldırım engellerine son verildi. İlçenin İstiklal, Hürriyet ve Orhangazi Caddelerindeki dükkanların önünde bulunan, uyarılmasına rağmen işletmelerce kamusal alan ve yaya yollarına koyulan duba, tabela, levha, flama, saksı, seyyar satış arabaları, masa, sandalye gibi malzemeler kepçe ve elle araçlara yüklenerek koruma altına alındı.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından vatandaşların yaya yollarında rahat yürüyebilmesi için bu tür uygulamaların devam edileceği ifade edilirken, esnaflara kapı önlerine eşya koymamaları çağrısı yapıldı.