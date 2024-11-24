Bursa'da Karla Mücadele Ekipleri 24 Saat Hizmette - Son Dakika
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Bursa'da Karla Mücadele Ekipleri 24 Saat Hizmette

Bursa\'da Karla Mücadele Ekipleri 24 Saat Hizmette

Osmangazi Belediyesi karla mücadele ekipleri, Bursa'da mevsimin ilk kar yağışıyla birlikte 3 vardiya halinde 24 saat boyunca çalışmalarını sürdürüyor. Yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışına karşı önlem alan ekipler, ulaşımın aksamaması için kar küreme ve tuzlama işlemleri yapıyor.

24.11.2024 09:34  Güncelleme: 09:36
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(BURSA)- Bursa'da mevsimin ilk kar yağışı ile birlikte Osmangazi Belediyesi karla mücadele ekipleri, meteorolojinin uyarıları doğrultusunda iş makineleri, tuzlama ve kar küreme araçları ile 3 vardiya halinde 24 saat hizmet verecek.

Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı ile birlikte harekete geçen Osmangazi Belediyesi karla mücadele ekipleri, başta Uludağ yamaçları başta olmak üzere kırsal mahallelerde kar küreme ve tuzlama çalışmalarına hemen başladı. Kar yağışının etkisini artırması ile birlikte harekete geçen Osmangazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, merkezde İvazpaşa ve Mollafenari Mahalleleri ile Süleymaniye, Bağlı, Tuzaklı, Soğukpınar, Kirazlı gibi Uludağ yamaçlarında bulunan mahallelerin yanı sıra Seçköy, Dürdane ve Gündoğdu gibi yüksek mahallelerde ulaşımın aksamaması için kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Osmangazi Belediyesi karla mücadele ekipleri, meteorolojinin uyarıları doğrultusunda iş makineleri, tuzlama ve kar küreme araçları ile 3 vardiya halinde 24 saat hizmet verecek. Belediye Başkanı Erkan Aydın, kar yağışının etkili olmasıyla birlikte belediye ekiplerinin teyakkuza geçtiğini belirterek, "İlçemizin yüksek kesimlerinde öğleden sonra etkili olan kar yağışı ile birlikte, yollarda kapanma ve buzlanma olmaması için ekiplerimiz hemen çalışmalara başladı. Ekiplerimiz, dağ yolu başta olmak üzere köy bağlantı yollarını ulaşıma açık tutmak için büyük bir gayretle çalışıyor. Belediye olarak kış mevsimi boyunca herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için tüm tedbirlerimizi aldık. Ulaşımla ilgili sıkıntı yaşanmaması için vatandaşlarımız, 444 16 01 numaralı telefondan 24 saat boyunca bizlere ulaşabilir" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bursa'da Karla Mücadele Ekipleri 24 Saat Hizmette - Son Dakika

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