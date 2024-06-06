Bursa'da Konut Dolandırıcılığı Davası Devam Ediyor - Son Dakika
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Bursa'da Konut Dolandırıcılığı Davası Devam Ediyor

Bursa\'da Konut Dolandırıcılığı Davası Devam Ediyor

Bursa'da konut satışı yaparak vatandaşları dolandırdıkları iddia edilen 2 sanığın yargılanması devam ediyor. Sanıkların, daireleri birden fazla kişiye sattığı ve teslim etmediği iddia ediliyor. Mahkeme heyeti, avukatların savunmalarını hazırlamaları için duruşmayı erteledi.

06.06.2024 16:23
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Bursa'da satışını yaptıkları konutları vatandaşlara teslim etmedikleri ve bazı daireleri birden fazla kişiye sattıkları iddia edilen 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bursa 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, başka suçtan tutuklu sanık Emin A, taraf avukatları ve mağdurlar hazır bulundu. Tutuklu sanık Ahmet D. ise duruşmaya katılmadı.

Önceki celse esas hakkındaki mütalaasını açıklayan ve sanıkların "nitelikli dolandırıcılık" suçundan ayrı ayrı cezalandırılmasını talep eden cumhuriyet savcısı, celse arasında katılanların zararlarının giderildiğine dair dekontların sunulduğunu belirterek, bu sebeple sanıkların cezalarında etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasını istedi.

Katılanların bu daireler için ödediği paraların kendi hesabına yatmadığını ancak celse arasında tüm katılanların zararlarını giderdiğini dile getiren Emin A, beraatini talep etti.

Taraf avukatları, mütalaaya karşı savunma yapmak üzere süre talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti de bu talebi kabul ederek, avukatların savunmalarını hazırlamaları için duruşmayı erteledi.

Nilüfer ilçesinde 2021 yılında bir inşaat firmasından daire almak için sözleşme yapan 6 kişi, dairelerin teslim edilmediği ve farklı kişilere satıldığı iddiasıyla savcılığa şikayette bulunmuştu.

İnşaat firması sahibi Emin A. ve dairelerin satışını yapan Ahmet D. hakkında "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 60 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Sanıklar hakkında 32 müştekinin şikayetiyle aynı suçtan Bursa 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan dava ise sürüyor.

Kaynak: AA

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