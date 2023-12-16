Bursa\'da köprüden dere yatağına düşen otomobilde 4 yaralı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, köprüden dere yatağına düşen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Gümüştepe Mahallesi Lefkoşa Caddesi'nden merkez istikametine ilerleyen Aydın Kayır yönetimindeki 16 N 0219 plakalı otomobil, köprünün koruma bariyerlerine çarptıktan sonra yaklaşık 7 metre yükseklikten dere yatağına düştü.

Sürücü ile beraberindeki Muharrem Nari ve Hatice Yöne kendi imkanlarıyla araçtan çıktı, Damla Ceylan ise otomobilde sıkıştı.

Kaza yerine sevk edilen 112 Acil Servis, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri, Ceylan'ı çıkardı.

Kazada yaralanan 4 kişi, çevredeki hastanelere kaldırıldı.