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Bursa'da köprüden dere yatağına düşen otomobilde 4 yaralı - Son Dakika
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Bursa'da köprüden dere yatağına düşen otomobilde 4 yaralı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, köprüden dere yatağına düşen otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Sürücü ve iki yolcu kendi imkanlarıyla araçtan çıkarken, bir kişi ise otomobilde sıkıştı. Olay yerine sevk edilen ekipler tarafından kurtarılan yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Bursa\'da köprüden dere yatağına düşen otomobilde 4 yaralı
16.12.2023 - 00:57,
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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, köprüden dere yatağına düşen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Gümüştepe Mahallesi Lefkoşa Caddesi'nden merkez istikametine ilerleyen Aydın Kayır yönetimindeki 16 N 0219 plakalı otomobil, köprünün koruma bariyerlerine çarptıktan sonra yaklaşık 7 metre yükseklikten dere yatağına düştü.

Sürücü ile beraberindeki Muharrem Nari ve Hatice Yöne kendi imkanlarıyla araçtan çıktı, Damla Ceylan ise otomobilde sıkıştı.

Kaza yerine sevk edilen 112 Acil Servis, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri, Ceylan'ı çıkardı.

Kazada yaralanan 4 kişi, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA
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Aydın, Bursa, Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da köprüden dere yatağına düşen otomobilde 4 yaralı - Son Dakika
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