Bursa\'da Koyun Sürüsü Trafiği Durdurdu

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BURSA'da bulvara çıkan koyun sürüsü nedeniyle bir süre trafik durdu. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, Yıldırım ilçesi 11 Eylül Bulvarı'nda meydana geldi. Çobanın kontrol edemediği koyun sürüsü, yola çıkınca bulvarda trafik durdu. Sürücülerin dikkati sayesinde koyunlar kurtulurken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, çobanın yola çıkan koyunları yönlendirdiği, sürünün çekilmesi ile trafiğin normale döndüğü yer aldı. (DHA)
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