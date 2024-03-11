Bursa\'da Kurban Bayramı\'nda Et Restoranında Dolandırıcılık Davası

Bursa'da, geçen yıl Kurban Bayramı'nda işlettikleri et restoranından büyükbaş kurban hissesi alanlara bozuk kıyma ve et ile salam dağıtıldığı iddiasıyla haklarında dava açılan 3 sanığın yargılandığı dava, müştekilerin dinlenmesiyle devam etti.
Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, haklarında "dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle dolandırıcılık" suçundan 3 bin 660'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu sanıklar Ali A, oğlu Enes A, müştekiler ve taraf avukatları katıldı. Ali A'nın kızı tutuksuz sanık Merve A. ise duruşmaya SEGBİS'le bağlandı.
Duruşmada dinlenen bazı müştekiler, işletmeye ait kurban ilanını nerede gördüklerini ve sonrasında ödemeyi nasıl yaptıkların anlattı.
Davacıların beyanlarına karşı diyecekleri sorulan Ali A, hisselerin bir kısmını temin etmesi için Ankara'da bir işletmeyle anlaştıklarını anımsatarak, sonrasında müştekilerle beraber kendilerinin de mağdur olduğunu ifade etti.
Sanık Enes A. ise babasının Ankara'daki işletme ile hisse başına 5 bin 700 liraya anlaştığını, bu hisseleri ise 6 bin 800-7 bin 100 lira karşılığında müşterilere sattıklarını anlattı.
Hisse başı ortalama 1000 lira kar marjı bulunduğunu aktaran sanık, ancak yaşananlar nedeniyle 20 milyon lira zarar ettiklerini belirterek, "Bu olayda 1 kuruş maddi menfaatim olmamıştır. Paramı, işlerimi kaybettim. Tahliyemi talep ederim." dedi.
Olayla ilgisi olmadığını ileri süren Merve A. ise bazı müştekilerin yaşananları yanlış hatırladığını ve babasına yardım etmek için süreli olarak işletmeye geldiğini birçok müşteriye bunu söylediğini ifade etti.
Ankara'daki işletme sahiplerinin tanık olarak dinlenmesine ve sanıkların tutukluluğunun devamına karar veren mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.
İddianameden
Osmangazi ilçesinde geçen yıl, bir et restoranından büyükbaş kurban hissesi alan kişilere et yerine salam sosis dağıtıldığı, paketlenmiş kıyma ve vakumlanmış etlerin bozuk çıktığı iddiası üzerine vatandaşlar ile firma sahipleri arasında tartışma çıkmıştı.
Şikayet üzerine işletmeye giden İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, restoran ve soğuk hava deposunda yaptıkları incelemede, paketlerdeki ürünlerde içerik bilgisi, üretim ve paketlenme yeri, fatura ve taşıma belgesi gibi bilgilerin bulunmaması üzerine 3 ton 800 kilogram ete el koyarak imha etmişti.
Gözaltına alınan işletme sahibi baba ve oğlu çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.
Soruşturmanın tamamlanmasının ardından hazırlanan iddianamede 366 kişinin müşteki olarak yer almış, sanıkların fikir ve eylem birliği içinde hareket ederek kurban hisse satışı adı altında her bir davacıdan 7 bin 100 lirayı bir bölümünü elden, kalanının bir kısmını kredi kartı kullanılmak suretiyle, bir kısmını da sanık Enes A'nın hesabına göndermek suretiyle toplamda 2 milyon 598 bin 600 lira menfaat temin ettikleri belirtilmişti.
Son Dakika › Güncel › Bursa'da Kurban Bayramı'nda Et Restoranında Dolandırıcılık Davası - Son Dakika
Osmaniye'de yapılan asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 75 şüpheli yakalandı. Uygulamalarda ele geçirilen silahlar ve çalıntı araçlarla birlikte 14 şüpheli tutuklandı.
Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencileri, ramazan ayı vesilesiyle fakülte binası içerisindeki koridoru ramazan temalı süslemelerle donatarak bir Ramazan Sokağı oluşturdu. Açılış törenine üniversite yöneticileri, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı. Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, ramazan ayının tüm insanlığa hayırlar getirmesi temennisinde bulunurken, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Kaya ise öğrenci topluluklarının ramazan ayını farklı etkinliklerle kutlamasının önemine değindi.
Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katılımıyla gerçekleşen GTİ Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda tekrar seçilerek Manisa iş dünyasının Ankara'daki temsilcisi oldu.
Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı İbrahim Okan Özkan, Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği'ni ziyaret etti. Özkan, MESAM'ın Yönetim Kurulu Başkanı Recep Ergül ile görüşerek, partisinin kültür dünyasına ilişkin projelerini aktardı ve Ergül'ün taleplerini dinledi. Ayrıca, yapay zekanın siyasetteki kullanımına değinen Özkan, İstanbul'un sorunlarının çözümü için Anadolu'ya yapılacak yatırımlarla sanayi nüfusunun kademeli olarak taşınması gerektiğini belirtti.
BAĞDAT, 11 Mart 2024 (Xinhua) -- Irak'ın başkenti Bağdat'ta bulunan pazarlar Ramazan ayı hazırlıkları nedeniyle hareketlilik kazandı.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Kahta Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, ilçeye uyuşturucu getirdikleri belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramada, 16 gram sentetik uyuşturucu, suçtan elde edildiği değerlendirilen 50 bin 520 lira ile hassas terazi ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan R.A. ve V.A, tutuklandı.
Niğde'de merkeze bağlı Gösterli köyünde köpek dövüşü yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, operasyon düzenledi. Operasyonda köpek dövüştürdükleri belirlenen 81 kişi suçüstü yakalandı. Şüphelilere toplamda 533 bin 275 lira ceza kesildi ve ele geçirilen iki köpek barınağa teslim edildi.
Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Taner Saral, Fenerbahçe ile oynayacakları maçın sonucunu etkileyecek herhangi bir hakem kararı istemediklerini bildirdi. Saral, Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki'nin Trabzonspor maçına yönelik ifadelerine tepki gösterdi ve adaletin dışına çıkılmamasını istedi. Ayrıca, hakemlerin baskı altına alınmaması ve ayrıcalık tanınmaması gerektiğini vurguladı.
Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Türkiye'nin milli marşı olan İstiklal Marşı'nın kabul edilişinin 103. yıl dönümü ve Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'u anma günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, raylı sistem ağını 32 kilometre daha genişleterek toplamda 89 kilometreye çıkartacaklarını açıkladı. Yeni hatlar arasında Üniversite-Görükle-Kurtuluş ve Çalı-Demirtaş metro hatları da bulunuyor.
Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, ramazan ayı dolayısıyla mesaj yayımladı. Özdemir, rahmet, bereket ve mağfiret iklimini barındıran bu kutsal ayda kardeşlik sofralarının kurulacağını belirtti. Ramazan ayında belediye olarak ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini aktaran Özdemir, hazırlayacakları etkinliklerle tüm vatandaşların birlik ve beraberlik içerisinde ramazan ayını yaşamasına katkı sunacaklarını ifade etti.
Sizin düşünceleriniz neler ?