Bursa'da Lodos İskelenin Devrilmesine Neden Oldu

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Bursa'da etkili olan lodos nedeniyle bir inşaatın iskelesi otomobilin üstüne devrilip hasara yol açtı.

Kentte akşam saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli rüzgar, yaşamı olumsuz etkiliyor.

Lodos nedeniyle Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi Akpınar Caddesi'ndeki bir inşaatın dış cephesinde kurulu iskele yola devrildi.

Devrilen iskelenin altında kalan park halindeki otomobil zarar gördü.

Bölgeye sevk edilen polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.