Bursa\'da oğlu tarafından silahla vurulan baba hayatını kaybetti

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde oğlu tarafından silahla vurulan baba, hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Yunuseli Mahallesi'ndeki evlerinde Emre Şentürk ile babası Niyazi Şentürk (50) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Emre Şentürk, babasını tüfekle yaralayarak kaçtı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Niyazi Şentürk, Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ağır yaralanan baba Şentürk, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ekipler, Emre Şentürk'ü bir saat sonra evinden 5 kilometre uzaklıkta yakaladı.