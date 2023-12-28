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Bursa'da oğlu tarafından silahla vurulan baba hayatını kaybetti - Son Dakika
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Bursa'da oğlu tarafından silahla vurulan baba hayatını kaybetti

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yaşanan olayda, Emre Şentürk ile babası Niyazi Şentürk arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş ve Emre Şentürk babasını tüfekle yaralayarak kaçmıştır. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Niyazi Şentürk, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Emre Şentürk ise bir saat sonra evinden 5 kilometre uzaklıkta yakalanmıştır.

Bursa\'da oğlu tarafından silahla vurulan baba hayatını kaybetti
28.12.2023 - 03:55,
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde oğlu tarafından silahla vurulan baba, hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Yunuseli Mahallesi'ndeki evlerinde Emre Şentürk ile babası Niyazi Şentürk (50) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Emre Şentürk, babasını tüfekle yaralayarak kaçtı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Niyazi Şentürk, Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ağır yaralanan baba Şentürk, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ekipler, Emre Şentürk'ü bir saat sonra evinden 5 kilometre uzaklıkta yakaladı.

Kaynak: AA
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Osmangazi, Bursa, Olaylar, Aile İçi Şiddet, Cinayet, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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