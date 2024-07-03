Bursa'da Ters Yönde Giden Araç Sürücüsüne Ceza

Güncel

Bursa'nın Mudanya ilçesinde bölünmüş kara yolunda ters yönde giderek trafiği tehlikeye düşüren araç sürücüsü, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Bursa-Mudanya kara yolunda ters yönden ilerleyen minibüs, yolu kullanan diğer sürücülere zor anlar yaşattı.

Cep telefonuyla kaydedilen görüntüde, ters yönden ilerleyen minibüs sürücüsünün, korna ve selektörle yapılan uyarılara rağmen hızını kesmeyip yoluna devam ettiği görüldü.

Polis ekipleri, görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından kimliğini tespit ettiği araç sürücüsüne 7 bin 129 lira idari para cezası uyguladı.