Bursa'da TIR'da Kaçak Göçmen Operasyonu - Son Dakika
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Bursa'da TIR'da Kaçak Göçmen Operasyonu

Bursa\'da TIR\'da Kaçak Göçmen Operasyonu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde durdurulan sunta yüklü TIR'ın dorsesine gizlice binen 1'i kadın, 3 İran uyruklu kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, Avrupa'ya gitmek için Makedonya plakalı TIR'a binmişti.

09.01.2025 12:58  Güncelleme: 13:04
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BURSA'nın İnegöl ilçesinde durdurulan sunta yüklü TIR'ın dorsesine İran uyruklu 1'i kadın, 3 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenlerin, Avrupa'ya gitmek için Makedonya plakalı TIR'a gizlice bindiği öğrenildi.

Olay saat 09.30 sıralarında Bursa- Ankara karayolu üzeri İnegöl ilçesi girişindeki TIR parkında meydana geldi. Denetim yapan gümrük memuru, 2 TIR'ın dorsesinde yüklü suntaların üzerinde ayak izleri olduğunu fark edip, polise haber verdi. Bu sırada TIR'lardan birinin dorsesinden inen 3 kişi koşarak uzaklaştı. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları aramalarda, TE 2200AI plakalı TIR'ın dorsesinde yüklü suntaların arasında saklanan 1'i kadın 3 kaçak göçmeni yakalandı. İran uyruklu oldukları öğrenilen ve Avrupa'ya kaçmak için, Makedonya'ya giden TIR'a gizlice bindikleri öğrenilen 3 kişi sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi, Makedonya uyruklu TIR sürücüsü D.H. (50), ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

Başka bir TIR'ın dorsesinden kaçan 3 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bursa'da TIR'da Kaçak Göçmen Operasyonu - Son Dakika

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