Bursa'da Trafik Arbede: Biber Gazı ile Müdahale

BURSA'da ehliyetsiz araç kullandığı için ceza yazılan E.S.'nin babası Z.S., trafik polislerine tepki gösterince arbede yaşandı. Polislere mukavemette bulunan Z.S., biber gazıyla etkisiz hale getirilirken, o anlar cep telefonuyla kaydedildi.

Olay, 6 Temmuz'da saat 21.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Dikkaldırım Mahallesi Hat Caddesi'nde meydana geldi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, uygulama sırasında durdurdukları otomobilin sürücüsü E.S.'nin ehliyetsiz araç kullandığını tespit etti. E.S. ile araç sahibi babası Z.S.'ye ceza yazıldı. Oğlu haber verince uygulama noktasına gelen Z.S., polis memurları ile tartıştı. Uyarılara rağmen tepkisine devam eden Z.S., kadın polis memurunun koluna vururken, kendisini engellemeye çalışan polis memurunu da itekledi. Yere düşmekten son anda kurtulan polis memuru, Z.S.'yi biber gazı sıkarak etkisiz hale getirirken, o anlar cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde, ehliyetsiz sürücü E.S.'nin de biber gazından etkilendiği ve çığlık atıp, "Yandım, yandım" dediği görüldü. Bir vatandaşın da yaşananlara tepsi gösterip, "Ağabey ne yapıyorsunuz, devletin memuruna vurulur mu?" dediği duyuldu.

Gözaltına alınan Z.S., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Haber-Kamera: Abdulselam UĞUR/BURSA,