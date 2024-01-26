Bursa\'da Yangında Panikleyen Suriyeli Kadın Yaralandı, 8\'i Çocuk 14 Kişi Dumandan Etkilendi

BURSA'da 4 katlı binada çıkıp, 1 saatlik çalışma ile söndürülen yangında panikleyip, balkondan atlayan Suriye uyruklu Ragal El Abdullah (19) yaralandı, 8'i çocuk 14 kişi dumandan etkilendi.

Yangın, saat 11.30 sıralarında İnegöl ilçesi Orhaniye Mahallesi Geyik Sokak'taki 4 katlı binanın 3'üncü katında çıktı. İhbarla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Binanın üst katına da sıçrayan yangında mahsur kalan apartman sakinleri, ekiplerce kurtarıldı. Alevleri görünce panik olup, 3'üncü katın balkonundan atlayan Suriye uyruklu Ragal El Abdullah isimli kadın ise yaralandı. Yaralanan Abdullah ile dumandan etkilenen 8'i çocuk 14 kişi, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Binada bulunan 1 kedi de itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Fenalaşan kediye, ilk müdahaleyi ekipler yaptı. Su verilen kedi, bir süre sonra sahibine teslim edildi. Alevler 1 saatlik çalışma ile söndürülürken, yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)