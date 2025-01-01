Bursa'da Yılın İlk Sabah Namazında Ulucami ve Muradiye Cami'de Binlerce Vatandaş Buluştu - Son Dakika
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Bursa'da Yılın İlk Sabah Namazında Ulucami ve Muradiye Cami'de Binlerce Vatandaş Buluştu

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2025 yılının ilk sabah namazında binlerce kişi Bursa'nın tarihi Ulucami ve Muradiye Cami'nde bir araya geldi. Namaz sonrası şehitler ve Gazze için dualar edildi. Trafik yoğunluğu yaşanırken, vatandaşlara çorba ikramında bulunuldu.

01.01.2025 09:49
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Yılın ilk sabah namazında binlerce vatandaş Ulu Cami'ye akın etti

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BURSA - Bursa'da yılın ilk sabah namazında binlerce kişi tarihi Ulucami'ye ve Muradiye Cami'ye akın etti. Namaz sonrası şehitler ve İsrail'in zulmü altında inleyen Gazze için dua edildi. Atatürk Caddesi'nde trafik kilitlenirken, namaz çıkışında Ulucami'de Yörük Türkmen Dernekleri Birliği tarafından, Muradiye Cami'de ise Bursa Uludağ Yörük Türkmen Dernekleri Federasyonu tarafından vatandaşlara çorba ikram edildi.

2025 yılının ilk gününün sabah namazında dünyanın en önemli 5. mabedi olarak gösterilen tarihi Ulucami'de ve Muradiye Cami'de binlerce kişi ellerini tüm şehitler için açtı. Ayrıca İsrail zulmü altındaki Filistin'deki müslümanlar ve oradaki vahşetin son bulması için de dualar edildi. Vatandaşlar Ulucami'yi hınca hınç doldururken, bazı vatandaşlar da namazlarını dışarıda eda ettiler. Namaz sonrası Yörük Türkmen Dernekleri Birliği Ulucami'de vatandaşlara çorba ikramı yaptı.

Muradiye Cami hınca hınç doldu

2025 yılının ilk sabah namazında Ulucami'de olduğu gibi Muradiye Cami'de de binlerce vatandaş namaz kıldı. Namaz çıkışı ise Bursa Uludağ Yörük Türkmen Dernekleri Federasyonu tarafından cemaate çorba ikramı yapıldı. Namaz sonrası çorbalarını içen binlerce vatandaş, Muradiye Külliyesi'ni ziyaret ederek dualar etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Bursa'da Yılın İlk Sabah Namazında Ulucami ve Muradiye Cami'de Binlerce Vatandaş Buluştu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da Yılın İlk Sabah Namazında Ulucami ve Muradiye Cami'de Binlerce Vatandaş Buluştu - Son Dakika
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