Bursa Harmancık'ta Orman Benim Etkinliği Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Bursa Harmancık'ta Orman Benim Etkinliği Gerçekleştirildi

Bursa Harmancık\'ta Orman Benim Etkinliği Gerçekleştirildi

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen 'Orman Benim' etkinliği, Bursa'nın Harmancık ilçesinde gerçekleştirildi. Harmancık Orman İşletme Şefliği tarafından düzenlenen etkinlikte, katılımcılara çöp poşeti ve eldiven dağıtılarak, yangına yol açabilecek atıklar toplandı. Etkinlikte ayrıca semaverde çay ve kek ikram edildi. Harmancık Belediye Başkanı, kampanya için İşletme Şefliği ve katılımcılara teşekkür etti.

03.05.2024 12:38  Güncelleme: 12:40
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Bursa'nın Harmancık ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığınca ülke genelinde orman yangınlarının önlenmesi için düzenlenen "Orman Benim" etkinliği gerçekleştirildi.

Harmancık Orman İşletme Şefliğince Karaca Göleti'nin çevresindeki ormanlık alanda düzenlenen etkinlikte, Orman İşletme Şefi Leyla Koca, çöp poşeti ve eldiven dağıtarak, kampanya hakkında bilgi verdi.

Yangına yol açabilecek atıkları toplayan katılımcılara semaverde çay ve kek ikram edildi.

Harmancık Belediye Başkanı Haşim Ali Arıkan, ormanın güzelliklerini doyasıya yaşamak, bu güzellikleri gelecek nesillere aktarmak için düzenlenen kampanya için İşletme Şefliğine ve katılan herkese teşekkür etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bursa Harmancık'ta Orman Benim Etkinliği Gerçekleştirildi - Son Dakika

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