Bursa Merkezli Suç Örgütü Operasyonunda 4 Tutuklama

Bursa merkezli İstanbul, İzmir ve Balıkesir'de düzenlenen ve 4 şüphelinin tutuklandığı suç örgütü operasyonuna ilişkin detaylar ortaya çıktı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan A.B'nin (31) kullandığı araçta 2 el bombası ele geçirilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Organize Suçlar Büro Amirliğince Bursa merkezli İstanbul, İzmir ve Balıkesir'de eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarla yakalanan M.D. (21), A.K. (22) ve F.E'nin (28), F.T. elebaşılığındaki suç örgütüne mensup oldukları belirlendi.

Polis, yurt dışında firari durumda bulunan örgüt yöneticilerinden aldıkları talimatla hareket eden şüphelilerden M.D'nin el bombalarını temin ettiğini, A.K. ve F.E'nin ise bombalı saldırı hazırlığında olduklarını tespit etti.

Savunma tipi 2 el bombası, 3 ruhsatsız tabanca, 94 tabanca fişeği, 2 GPS takip cihazı ele geçirilen Bursa merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda çeşitli şantaj, baskı ve sindirme yöntemleriyle İzmir'deki bazı kişilerden haksız menfaat temin etmeye çalıştığı öne sürülen zanlılar A.B, M.D, A.K. ve F.E. yakalanmış, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.