Bursa Nilüfer\'de mobilya fabrikası yangını 3 saatte kontrol altına alındı

Bursa Nilüfer'de mobilya fabrikası yangını 3 saatte kontrol altına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa Nilüfer'deki mobilya fabrikasında çıkan yangın 3 saatte kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürerken hasar dronla havadan görüntülendi. Fabrikanın çatısı çöktü, bazı bölümleri kullanılamaz hale geldi; çıkış sebebi için inceleme sürüyor.
HASAR DRONLA GÖRÜNTÜLENDİ
Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki mobilya fabrikasında çıkan ve 3 saatte kontrol altına alınan yangında ekiplerin soğutma çalışmaları ile hasar dronla havadan görüntülendi. Fabrikanın çatısının çöktüğü, bazı bölümlerinin kullanılamaz hale geldiği görüldü.
Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için başlatılan inceleme sürüyor.
Barış YILMAZ/BURSA,
Kaynak: DHA
Sizin düşünceleriniz neler ?