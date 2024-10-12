Büyük Taarruz Film Festivali Sona Erdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Büyük Taarruz Film Festivali Sona Erdi

Büyük Taarruz Film Festivali Sona Erdi

3. Uluslararası Kısa Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu, Della Miles konser verdi.

12.10.2024 10:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar Valiliği ev sahipliğinde, Anadolu Kültür ve Sanat Meclisi Derneği tarafından düzenlenen "Büyük Taarruz 3. Uluslararası Kısa Film Festivali" sona erdi.

Akrones Otel Kocatepe Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen festivalin kapanış töreninde, ABD'li şarkıcı Della Miles konser verdi.

Sanatçı, konserde sözlerini Turgay Evren'in yazdığı "My Name Is Gaza", "You Are The Mother" ve "?I Can't Breathe" isimli Gazze'yle ilgili şarkıları ve Türkçe olarak "Karahisar Türküsü"nü seslendirdi.

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, konserin ardından yaptığı konuşmada, tüm katılımcılara ve festival ekibine teşekkür ederek, usta oyuncu Hülya Koçyiğit'e "Türk Sineması Onur Ödülü"nü takdim etti. Koçyiğit'e ayrıca 1970'lerde kullanılan antika ayaklı bir fotoğraf makinası hediye edildi.

"Sinemanın gücünü aslında bizi bir araya getirdiği için seviyorum"

Ödülü aldıktan sonra konuşma yapan Koçyiğit, festivalde Afyonlularla bir arada olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu dile getirerek, "Bu şehrin sinemaya olan ilgisi, festivaldeki kalabalık gerçekten beni çok etkiledi. Sinemanın gücünü aslında bizi bir araya getirdiği için seviyorum." dedi.

Kısa filmlerin en kısa zamanda, en yoğun duyguları yaşatan filmler olduğuna dikkati çeken Koçyiğit, "Büyük Taarruz Uluslararası Kısa Film Festivali, henüz 3 yaşında. Henüz daha bir bebek. Onu ayağa kaldıracak, yürütecek, besleyecek, zenginleştirecek, elinden tutacak annelere ihtiyacı var. Başta sayın valimiz olmak üzere bu festivalde birçok kadın emeği olduğunu görüyorum. Kadının elinin değdiği her şey güzeldir." diye konuştu.

"Bir an evvel ateşkes olsun"

Usta oyuncu, kadınlara dair ise şunları kaydetti:

"Yıllardır sonu gelmeyen kadına, çocuğa yapılan şiddet, ne yazık ki son günlerde de içimizi acıtmaya devam ediyor. Hayatını kaybeden tüm kadınların ve çocukların önünde saygıyla eğiliyorum desem yetmez biliyorum. Kaybettiğimiz canlar için hepinizi saygıyla eğilmeye davet ediyorum. Hepimizin dileği, bu şiddeti uygulayanlar en ağır şekilde cezalandırılsın diyorum. Bu sene festivalin teması Filistin. Bütün dünyanın gözleri önünde soykırım yaşanıyor. Bunun son bulmasını bütün kalbimle diliyorum."

Basın mensuplarına da açıklamada bulunan Hülya Koçyiğit, "Yaklaşık 1 yıldır büyük bir acıyla, tahammülsüz bir acıyla ne yazık ki olanları izliyoruz. Binlerce çocuk, binlerce kadın, masum insanlar ne yazık ki katledildi. Bu katliam her geçen gün daha çok büyüyor. Ben dünyanın iyi kalp insanlarına sesleniyorum. Hep beraber daha büyük sesimizi çıkaralım ve 'dur' diyelim. Bir an evvel ateşkes olsun." ifadelerini kullandı.

20 film finale kaldı

Festivale 109 ülkeden 2009 başvuru geldi ve yapılan değerlendirme sonucu 20 film finale kaldı.

Yarışma kapsamında birinci "And Next Year When Spring" filmiyle yönetmen Saeid Asadi ve Mehdi Boroumand, ikinci "The Premiere" ile yönetmen Toma Waszarow, üçüncü ise "Yaren" filmiyle yönetmeni Mehmet Ali Poyraz oldu.

Afyonkarahisar'daki yarışmacılara verilen "Büyük Taarruz Özel Ödülü: Onurlu Kurşun" ise "Miralay Reşat Çiğiltepe" belgesel filmiyle Afra Nur Arslantaş'a takdim edildi.

Yöneticiliğini gazeteci Sevda Dursun'un üstlendiği festivalin danışmanlığını senarist, yazar ve yönetmen Hilal Çelenk, festival yürütücülüğünü ise yapımcı ve yönetmen Baran Mayda gerçekleştirdi.

Festival hakkında detaylı bilgiye "buyuktaaruzkisafilmfestivali.com" adresinden ulaşılabilir.

Kaynak: AA

Hülya Koçyiğit, Film Festivali, Kültür Sanat, Festival, Filistin, Magazin, Güncel, Kültür, Sinema, Sanat, Müzik, Son Dakika

Son Dakika Güncel Büyük Taarruz Film Festivali Sona Erdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:25 Domuz eti skandalı sonrası vatandaşlara uyarı: Bu belirtileri görürseniz hastaneye koşun Domuz eti skandalı sonrası vatandaşlara uyarı: Bu belirtileri görürseniz hastaneye koşun
11:06 AK Partili başkan, Burger King açılışını Erdoğan’la özdeşleşen şiirle savundu AK Partili başkan, Burger King açılışını Erdoğan'la özdeşleşen şiirle savundu
10:38 Kredi kartlarına katkı payı geliyor Limit düşürmek için sıraya girdiler Kredi kartlarına katkı payı geliyor! Limit düşürmek için sıraya girdiler
10:27 DEM Partili vekiller, sundukları kanun teklifi ile Bahçeli’nin elini havada bıraktı DEM Partili vekiller, sundukları kanun teklifi ile Bahçeli'nin elini havada bıraktı
09:40 Boş kalan eğitim fakültesinde 2 öğrencinin 17 hocası var Boş kalan eğitim fakültesinde 2 öğrencinin 17 hocası var
14:57 Trabzon’da sınıfta fenalaşan 5. sınıf öğrencisi hayatını kaybetti Trabzon'da sınıfta fenalaşan 5. sınıf öğrencisi hayatını kaybetti
14:51 Tabeladaki rakam keyifleri hayli kaçıracak Tabeladaki rakam keyifleri hayli kaçıracak
14:50 Romanya’da yolda açılan dev çukur, anne ve 5 yaşındaki oğlunu yuttu Romanya'da yolda açılan dev çukur, anne ve 5 yaşındaki oğlunu yuttu
14:47 Dolandırıcıların bu yöntemlerine dikkat Dolandırıcıların bu yöntemlerine dikkat
14:46 Nagihan Karadere’den Acun’la ilgili çok konuşulacak sözler: Şu hali tarihte yoktur Nagihan Karadere'den Acun'la ilgili çok konuşulacak sözler: Şu hali tarihte yoktur
14:33 Köfteci Yusuf’ta yaşanan skandal sonrası Diyanet’in telefonları kilitlendi Köfteci Yusuf'ta yaşanan skandal sonrası Diyanet'in telefonları kilitlendi
14:18 Enflasyon tahmini değişti, hesaplar sil baştan İşte memur ve emekli için konuşulan zam oranı Enflasyon tahmini değişti, hesaplar sil baştan! İşte memur ve emekli için konuşulan zam oranı
14:17 Elon Musk, ev İşlerine yardımcı olacak 30.000 dolarlık ’’Optimus’’ robotlarını tanıttı Elon Musk, ev İşlerine yardımcı olacak 30.000 dolarlık ''Optimus'' robotlarını tanıttı
13:58 Şeytanın aklına gelmez Stadı taşıdıkları yerle rakiplerinin psikolojisini bozacaklar Şeytanın aklına gelmez! Stadı taşıdıkları yerle rakiplerinin psikolojisini bozacaklar
13:56 Kebapta tekila, kokoreçte ise votka tespit edildi Kebapta tekila, kokoreçte ise votka tespit edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2024 11:56:31. #1.12#
SON DAKİKA: Büyük Taarruz Film Festivali Sona Erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.