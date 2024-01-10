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Büyükçekmece'de iş yerine silahlı saldırı - Son Dakika
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Büyükçekmece'de iş yerine silahlı saldırı

Büyükçekmece'de bulunan bir iş yerine silahlı saldırı gerçekleşti. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, şüphelinin otomobille iş yerinin önüne gelerek elindeki otomatik silahla ateş açtığı görülüyor. Saldırı sonucunda iş yerine çok sayıda mermi isabet etmesine rağmen, iş yerinde bulunan kişi yara almadan kurtuldu. Polis ekipleri, saldırganın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükçekmece\'de iş yerine silahlı saldırı
10.01.2024 - 17:03,
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Büyükçekmece'de iş yerine silahlı saldırı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, 8 Ocak'ta Atatürk Mahallesi Parmaksız Caddesi'ndeki tekel bayisinin önüne otomobille gelen bir şüpheli iş yerine silahla ateş açtı.

Bu sırada tekel bayisinde bulunan K.K, çok sayıda merminin isabet ettiği iş yerinden yara almadan kurtuldu.

Polis ekiplerinin kaçan saldırganın yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, iş yerinin önüne şüphelinin otomobille gelmesi ve elindeki otomatik silahla ateş açması yer alıyor.

Kaynak: AA
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