Büyükçekmece'de iş yerine silahlı saldırı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, 8 Ocak'ta Atatürk Mahallesi Parmaksız Caddesi'ndeki tekel bayisinin önüne otomobille gelen bir şüpheli iş yerine silahla ateş açtı.

Bu sırada tekel bayisinde bulunan K.K, çok sayıda merminin isabet ettiği iş yerinden yara almadan kurtuldu.

Polis ekiplerinin kaçan saldırganın yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, iş yerinin önüne şüphelinin otomobille gelmesi ve elindeki otomatik silahla ateş açması yer alıyor.