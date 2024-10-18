Büyükkılıç'tan Hal ve Yeni Terminal Ziyareti

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Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Hali'ni ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, halde bir araya geldiği esnafın talep ve önerilerini dinledi.

Ürün fiyatlarının uygun ve kaliteli olduğunu belirten Büyükkılıç, hal esnafının kasa garajı talebi için valilikle görüşmeler neticesinde gerekli çalışmaları yapacaklarını kaydetti.

Başkan Büyükkılıç, Sosyal Yaşam Merkezini inceledi

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 25 Ekim Cuma günü hizmete açılacak İldem- Yeşilyurt Sosyal Yaşam Merkezinde incelemede bulundu.

Merkezde yetkililerden bilgi alan Büyükkılıç, 5 bin metrekare inşaat alanı üzerinde, 2 bin 500 vatandaşa hitap edecek spor alanı, bölgedeki okulların ihtiyacına cevap verecek kütüphane, ayrıca ihtisas kütüphanelerinden olan çocuk kütüphanesi ile önemli bir tesisi hayata geçirdiklerini belirtti.

Büyükkılıç'tan Kayseri Havalimanı yeni terminal binasına ziyaret

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Havalimanı yeni terminal binasını inceledi.

Büyükkılıç, yapımı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen terminal binasında yolcularla bir araya geldi, personelin istek ve önerilerini dinledi.

Yolcular, yeni terminal binasını çok beğendiklerini belirtti.