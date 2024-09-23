Büyükkılıç'tan Mangal İddialarına Tepki - Son Dakika
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Büyükkılıç'tan Mangal İddialarına Tepki

Büyükkılıç\'tan Mangal İddialarına Tepki

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, mangal partisi iddialarını yalanladı, sucuk ikram etti.

23.09.2024 13:48
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak geçen hafta 3 program düzenlediklerini belirten Büyükkılıç, bu tür etkinliklerde Kayseri ürünlerini tanıtmak amacıyla ikramlarda bulunduklarını dile getirdi.

"BAKANLARIMIZ AĞZINA BİR LOKMA DAHİL ALMADI"

Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi Tanıtım Töreni'nde, Bakan Bak ve eski Milli Savunma Bakanı Akar'ın da kendilerini yalnız bırakmadığını aktaran Büyükkılıç, şunları kaydetti: "Her açılışımızda olduğu gibi hem Kayseri'mizin ürünlerini tanıtmak hem de ikramda bulunmak amacıyla sucuk ikram ettik. Sucuk ikramı sırasında Bakanlarımızın ağzına bir lokma dahi almadıklarını hep beraber gördük. Bunun aksini iddia eden varsa getirsin kamerayı orada görelim, hep beraber 'haklıymış' diyelim. Daha sonra yine hatırlanacağı üzere Alzheimer merkezimizin temel atma merasimine katılan vatandaşlarımıza da sucuk ve tatlı ikram ettik.

Kayseri Belediye Başkanı Büyükkılıç'tan 'sucuk partisi' savunması: Leblebi ikram edecek halimiz yok
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç.

"KAYSERİ DENİLİNCE AKLA NE GELİR?"

Dün de yine Kayseri'mizde on binlerce vatandaşımızın katıldığı uluslararası yarı maraton yarışmaları yapıldı. Orada da Cumhuriyet Meydanı'nda tüm katılımcılara yine aynı şekilde sucuk ikram ettik. Amacımız nedir? Kayseri denilince akla ne gelir? Sucuk, pastırma ve mantı gelir. Yani leblebi ikram edecek halimiz yok. O açıdan böyle bir anlayışla tüm etkinliklerimizde aşağı yukarı bu çalışmaları yapıyoruz."

"BAKANLARIMIZI YIPRATMAYA ÇALIŞANLARI KINIYORUM"

Büyükkılıç, bu ikramlarda belediyenin cebinden para çıkmadığını belirterek, kendilerine destek olan Kayseri Ticaret Borsasına ve esnafa teşekkür etti. Kayseri'nin ürünlerini her fırsatta tanıtmaya çalıştıklarını vurgulayan Büyükkılıç, "Bunun üzerinden 'sucuk partisi düzenliyorlar' diye ucuz siyaset yaparak bizleri yıpratmaya, bakanlarımızı yıpratmaya çalışanları kınıyorum. Bir Kayseri Milletvekili'nin çıkıp da başkalarının dümen suyunda gitmek suretiyle Kayseri'nin ürününü tanıttığımız böyle bir etkinlikte bizleri siyaseten istismar ederek zor durumda bırakmaya çalışmasını da hiç yakıştıramadım." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, bazı milletvekilleri ve partililerin katılımıyla Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi Tanıtım Töreni'nde mangal partisi yapılmıştı. Söz konusu görüntüler vatandaşın son dönemde ekonomik zorluklar yaşaması nedeniyle eleştirilere neden olmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Büyükkılıç'tan Mangal İddialarına Tepki - Son Dakika

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