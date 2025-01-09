Çakalburnu Lagünü'nde Yosun Kirliliği - Son Dakika
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Çakalburnu Lagünü'nde Yosun Kirliliği

Çakalburnu Lagünü\'nde Yosun Kirliliği

Çakalburnu Lagünü'nde artan deniz yosunu, su kirliliği ve endüstriyel faaliyetlerden kaynaklanıyor.

09.01.2025 15:55
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İzmir Körfezi'nde yer alan Çakalburnu Lagünü'nde deniz suyundaki azot ve fosfor miktarının artmasıyla çoğalan deniz yosunu (ulva) su üzerinde tabaka oluşturdu.

Balçova ilçesinde, flamingoların da aralarında bulunduğu birçok kuş türüne ev sahipliği yapan lagün yosun tabakası nedeniyle yeşile büründü.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Biyoloji Bölümü Hidrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ergün Taşkın, deniz yosununun özellikle endüstriyel ve tarımsal faaliyetlerin yoğun olduğu bölgelerde suyun kirlenmesine bağlı olarak ortaya çıktığını belirtti.

Denizde yapılacak temizleme çalışmalarının yanı sıra deniz yosununun üremesine neden olacak şartların ortadan kaldırılmasının önemine dikkati çeken Taşkın, şunları kaydetti:

"İzmir Körfezi'nde deniz yosunu gibi fırsatçı ve kirliliğe karşı toleranslı olan türlerin aşırı çoğalmasını önlemek için işe karasal ortamdan başlanmalı, atık suların iyi şekilde arıtılması sağlanarak besleyici elementlerin girişi önlenmelidir. Deniz suyunun ısınması ve güneşli hava olunca bu fırsatçı türler ortaya çıkıyor. Kısa ömürlüdür ama öldükleri zaman da ortamda istenmeyen bir kokuya sebep olabiliyorlar."

Kaynak: AA

Denizcilik, Güncel, Tarım, Çevre, Yaşam, Son Dakika

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