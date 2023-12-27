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Çalışan Emeklilere 5 Bin Lira Ödeme Kanunu Kabul Edildi - Son Dakika
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Çalışan Emeklilere 5 Bin Lira Ödeme Kanunu Kabul Edildi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışan emeklilere 5 bin lira verilmesini sağlayacak düzenlemeyi içeren kanun teklifinin TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşmasına ilişkin paylaşımda bulundu. Ödemeler, ilgili kanunun Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından en kısa süre içinde emeklilerin banka hesaplarına yatırılacak.

Çalışan Emeklilere 5 Bin Lira Ödeme Kanunu Kabul Edildi
27.12.2023 - 19:13,  Güncelleme: 19:14
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışan emeklilere 5 bin lira verilmesini sağlayacak düzenlemeyi içeren kanun teklifinin TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşmasına ilişkin paylaşımda bulundu.

Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Çalışan emeklilerimize 5 bin lira verilmesini sağlayacak düzenlemeyi içeren ekonomiye ilişkin kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Ödemeler, ilgili kanunun Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından en kısa süre içinde emeklilerimizin banka hesaplarına yatırılacaktır. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da emeklilerimizi desteklemeye devam edeceğiz. Kıymetli emeklilerimize hayırlı, uğurlu olsun."

Kaynak: AA
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Vedat Işıkhan, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Çalışan Emeklilere 5 Bin Lira Ödeme Kanunu Kabul Edildi - Son Dakika
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