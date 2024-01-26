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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Uluslararası Adalet Divanı kararı önemli - Son Dakika
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Uluslararası Adalet Divanı kararı önemli

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Uluslararası Adalet Divanının İsrail'in soykırım suçuyla yargılanmasına yönelik kararının, insani değerlerin korunması ve yaşatılması adına önemli olduğuna inandığını bildirdi. Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Uluslararası Adalet Divanının aldığı ara kararla İsrail'in Filistin'e karşı işlediği soykırım suçlarından yargılanmasının önü açıldığını belirtti ve bu kararın insani değerlerin korunması ve yaşatılması adına önemli olduğunu vurguladı. Ayrıca, Işıkhan, vicdanların İsrail'i zaten mahkum ettiğini ve eninde sonunda hukuk önünde ve tarih sahnesinde İsrail'in soykırımcı ve katliam uygulayan bir devlet olduğunun kabul edileceğini ifade etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Uluslararası Adalet Divanı kararı önemli
26.01.2024 - 18:13,
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat lşıkhan, Uluslararası Adalet Divanının İsrail'in soykırım suçuyla yargılanmasına yönelik kararının, insani değerlerin korunması ve yaşatılması adına önemli olduğuna inandığını bildirdi.

Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Uluslararası Adalet Divanının aldığı ara kararla İsrail'in Filistin'e karşı işlediği soykırım suçlarından yargılanmasının önü açıldı. Geç alınmasına rağmen nihayetini beklediğimiz bu kararın, insani değerlerin korunması ve yaşatılması adına önemli olduğuna inanıyorum. Vicdanlar İsrail'i zaten mahkum etmiştir. Eninde sonunda hukuk önünde de tarih sahnesinde de İsrail'in soykırımcı, katliam uygulayan bir devlet olduğu kabul edilecektir."

Kaynak: AA
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İsrail, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

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