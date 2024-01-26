Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Uluslararası Adalet Divanı kararı önemli

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat lşıkhan, Uluslararası Adalet Divanının İsrail'in soykırım suçuyla yargılanmasına yönelik kararının, insani değerlerin korunması ve yaşatılması adına önemli olduğuna inandığını bildirdi.

Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Uluslararası Adalet Divanının aldığı ara kararla İsrail'in Filistin'e karşı işlediği soykırım suçlarından yargılanmasının önü açıldı. Geç alınmasına rağmen nihayetini beklediğimiz bu kararın, insani değerlerin korunması ve yaşatılması adına önemli olduğuna inanıyorum. Vicdanlar İsrail'i zaten mahkum etmiştir. Eninde sonunda hukuk önünde de tarih sahnesinde de İsrail'in soykırımcı, katliam uygulayan bir devlet olduğu kabul edilecektir."