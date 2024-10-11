Cami Aşığı İsmail'in Neşesi

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Cami aşığı down sendromlu İsmail Şenay çevresine neşe saçıyor

-Down sendromlu bireyin hayatının merkezinde cami var

ANKARA - Down sendromu hastası 53 yaşındaki İsmail Şenay, evinin yanında yer alan Batıkent Ebubekir Camii'nde vakit namazlarını eda ettikten sonra cami cemaatiyle şakalaşıyor, etrafına neşe saçıyor. Şenay, gününün çoğunluğunu camide dua ederek ve zikir çekerek geçiriyor.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde yaşayan down sendromu hastası İsmail Şenay, çevresi tarafından "cami aşığı" ve "mescit kuşu" olarak tanınıyor. İsmail Şenay, sabah namazını kılmak için abisi İdris Şenay ile birlikte Batıkent Ebubekir Camisi'ne gidiyor.

Sabah namazından akşam namazına kadar vaktinin çoğunluğunu camide geçiriyor

Namazını eda ettikten sonra evine dönen İsmail Şenay, kahvaltısını yaptıktan sonra caminin yolunu tekrar alıyor. Saat 08.30 ila 09.00'da camiye giden İsmail Şenay, öğle namazına kadar burada dua ediyor, zikir çekiyor. Öğle namazından önce camide toplanmaya başlayan cemaat ile bir araya gelen İsmail Şenay, çeşitli sohbetlere katılıyor. İsmail Şenay, camide yüksek sesle konuşulduğunda ise güler yüzüyle cemaati uyarıyor, ortaya renkli görüntüler çıkıyor.

Hocasını cemaatten kıskanıyor, yanına kimseyi yaklaştırmıyor

Batıkent Ebubekir Cami imamı Özkan Arıkan, öğle namazını kıldırmak için camiye geldiğinde İsmail Şenay'ın kendisine her gün sarılmasıyla karşılaşıyor. Çok sevdiği cami imamını cemaatten de kıskanan İsmail Şenay, hocasının yanına kimseyi yaklaştırmıyor. Ardından ortaya çıkan renkli görüntüler ise cemaat tarafından tebessüm ile karşılanıyor. Cemaatle şakalaşan İsmail Şenay, çocuklar gibi cami içerisinde eğleniyor.

Kendisine verilen yemeği annesiyle paylaşıyor

Öğle ezanının okunmasının ardından İsmail Şenay, cemaatle birlikte safa duruyor. Her gün öğle saatinde cemaatten bir vatandaş, İsmail Şenay'a yiyecek getiriyor. Namazın tamamlanmasının ardından kendisine verilen yemeği, evine götüren İsmail Şenay, yiyeceği annesiyle paylaşıyor.

Akşam namazından sonra evine dönüyor

Öğle yemeğini evde yedikten hemen sonra camiye dönen İsmail Şenay, cemaatten vatandaşlar ile sohbet ediyor, şakalaşıyor. İkindi namazını da her gün yerine getiren İsmail Şenay, akşama kadar camide dua ve istirahat ediyor. İsmail Şenay, akşam vaktinin namazını da eda ettikten sonra evine dönüyor. İsmail Şenay, yatsı namazı içinde tekrar camiye giderek ibadetini yerine getiriyor.

İsmail Şenay, 89 yaşındaki annesiyle birlikte kalıyor

Ayrıca İsmail Şenay, 89 yaşındaki annesi Cevriye Şenay ile kalıyor. Annesine ev işlerinde yardım ediyor, sözünden hiç çıkmıyor. Annesi uyumadan başını yastığa koymayan İsmail Şenay, komşuları ve mahalle sakinleri tarafından da çok seviliyor.

"İsmail'in bana bir yükü yok"

İsmail Şenay'ın annesi Cevriye Şenay, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"İsmail'in bana bir yükü yok. (Gece) İsmail beni yatırmayınca yatağına girmez. Pijamalarımı getirir ve terliğimi çevirir. Hiç bana bir yükü yok İsmail'in. İsmail'in kimseye bir yaramazlığı yok. İsmail doğduğunda burnu ve kulağı hiç yoktu. Hiç kemiği yoktu. Doktor 'Bunu denize koyacaksınız. Kuma gömeceksiniz. Kemikleri gelişecek. Yoksa evden çıkmaz. Yatalak kalır bu çocuk' dedi. Onun dediğini tuttuk. 3,5 yaşında yürüttük. Bunun için kuş adasında bir arsa aldık. 'Deniz yakın, kuma koyalım' diyerek. Öyle uğraştık hacı amcanla ikimiz."

"Camiden ayrılmıyor"

İsmail Şenay'ın zamanının çoğunluğunu camide geçirdiğini belirten Cevriye Şenay, "Camiden ayrılmıyor, şimdi bir camisi var. Abileri boynuna kolye aldı kaybolursa bilelim diyerek. İsmail'im çok iyi. Hiç bana yükü yok. Kendi üstünü kendi giyer. Sadece bir yıkamasını hora geçer yapmıyor. Ah güzel İsmail'cim" diye konuştu.

"İsmail; hocaya koşar, sarılır, şakalaşırlar"

İsmail Şenay'ın abisi İdris Şenay ise açıklamasında, "İsmail'e bakıyoruz, İsmail'de annemize bakıyor. Camiye gelir. Bir tıraş olur, sakal tıraşı. Camiye çıkar oturur. İsmail'in günü camide geçer. Hoca gelir. İsmail, hocaya koşar sarılır şakalaşırlar. İsmail'i cemaat sever" dedi.

"İsmail'e para ver, almaz"

İsmail Şenay'ın çok güzey huylara sahip olduğunu aktaran İdris Şenay, "İsmail'e para ver, almaz. 50 lira ver atar. Gösterir 'oraya attım' der parayı ama yiyecek getir, yer onu. Cami kuşu, camiden hiç ayrılmaz. Caminin önünde bankta oturuyor. Cemaat ve kimse yok. Karşıda bir komşumuz var. Öğretmen emeklimiz. 'İsmail boş değil. İsmail camiye karşı dua yapıyor. Camiye karşı kendi kendine konuşuyor' diyor" ifadelerini kullandı.

"İsmail, bize Allah'ın en güzel emanetlerinden bir tanesi"

Batıkent Ebubekir Cami İmamı Özkan Arıkan ise "İsmail, bize Allah'ın en güzel emanetlerinden bir tanesi. İsmail tabiri caizse kalbi mescitlere bağlı olan genci anlatan efendimiz Hazreti Muhammed'in buyurduğu gibi İsmail bizim için caminin gülü ve kuşu. Tabiri caizse camimizin adeta bir türbesi. İsmail sabah saat 08.30 ila 09.00 gibi gelir camimize kendi tesbihatı var. Tespihini çeker, biraz istirahatini yapar ve duasını yapar" ifadelerini kullandı.

"Namazlarını hiç caminin dışında kılmaz"

Arıkan, "Cemaatimiz gelmeye başlayınca İsmail şakalaşmaya başlar. En son ben geldiğimde de benimle ayrı bir şakalaşmaya çalışır. Cemaat gelir bana sarılır ama beni paylaşmaz. Kendisi illa benimle şakalaşacak. İsmail bize çok güzel bir emanet. Namazlarını hiç caminin dışında kılmaz. Namaz vakitlerinden önce gelir. Sonra ben namaza durduğum zaman gelir, birinci rekatta sanki seferiymiş gibi çeker gider. İkindi namazına İsmail yine gelir" diye konuştu.

"Her saladan sonra ağlar"

İsmail Şenay'ın hayatının merkezinde cami olduğuna dikkati çeken Arıkan, "İsmail bizim için ilahi söyler, zikir çeker, bazen de dua eder. Bizim ihtiyacımız olan o zaten. İsmail aynı zamanda çok da duygusal. Sala okunduğunda İsmail kapının dışına çıkıp, sala bittikten sonra benim yanıma gelir ağlar. Büyük ihtimal rahmetli babasını özlüyor ya da başka bir duyguya kapılıyor ki her saladan sonra ağlar" şeklinde konuştu.

"Kandil gecelerinde biz duamızı yaptıktan sonra İsmail dua eder"

İsmail Şenay'ın kandil gecelerini de hiçbir zaman unutmadığını dile getiren Arıkan, "Her Perşembe akşamı İsmail, 'bugün temizlik yapacağını, banyo olacağını ve yarın Cuma olacağını' söyler. Bir gün öncesinden haber verir. Kandil gecelerinde biz duamızı yaptıktan sonra İsmail dua eder" dedi.

"Birkaç cemaatinin namaza başlama vesilesi"

Cami cemaatinden herkesin İsmail Şenay'a alıştığını söyleyen Batıkent Ebubekir Cami imamı Özkan Arıkan, "Bence buradaki birkaç cemaatinin namaza başlama vesilesi. İnsanlarımıza Allah böyle bir vesile verince İsmail'in bize olan emanet haliyle, konuşmadığı halde camiden çıkmayan İsmail, 'ben neden 5 vakit namazımı kılmıyorum' diyerek adeta İsmail'in birilerine namaza başlatma vesilesi oluyor. Biz İsmail'i, İsmail'de bizi çok seviyor" ifadelerini kullandı.