Çanakkale Boğazı Yoğun Sis Nedeniyle Transit Gemiler İçin Kapatıldı - Son Dakika
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Çanakkale Boğazı Yoğun Sis Nedeniyle Transit Gemiler İçin Kapatıldı

Çanakkale Boğazı, öğle saatlerinde etkisini artıran yoğun sis nedeniyle çift yönlü olarak transit gemi geçişine kapatıldı. Görüş mesafesinin düşmesi üzerine Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda, kuzey ve güneyden girecek gemilerin kaptanları telsizle uyarılarak geçişin durdurulduğu belirtildi. Sisin etkisini kaybetmesiyle birlikte gemi trafiğinin normale döneceği ve feribot seferlerinin de tekrar başlayacağı bildirildi.

28.02.2024 20:41  Güncelleme: 20:43
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Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle çift yönlü olarak transit gemi geçişine kapatıldı.

Öğle saatlerinde boğaz açıklarında etkisini artıran sis, denizdeki görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güneyden girecek gemilerin kaptanları telsizle uyarılarak, boğazın 17.30 itibarıyla çift yönlü transit gemi geçişine kapatıldığı duyuruldu.

Sisin etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiğinin normale döneceği belirtildi.

Öte yandan, Çanakkale- Eceabat ve Çanakkale- Kilitbahir arasındaki feribot seferleri de aynı nedenle Çanakkale Bölge Liman Başkanlığının talimatıyla geçici olarak durduruldu.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Çanakkale Boğazı Yoğun Sis Nedeniyle Transit Gemiler İçin Kapatıldı - Son Dakika
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