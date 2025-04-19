Çanakkale'de Acil Durum Protokolü İmzalandı

Çanakkale'de imzalanan protokol kapsamında, GESTAŞ'a ait sefine tipi gemi, olası afet ve acil durumlarda geçici hastane ve barınma alanı olarak kullanılacak.

Çanakkale Valiliği himayesinde, afet ve acil durumlara karşı hızlı müdahale sağlanması amacıyla İl Sağlık Müdürlüğü, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile GESTAŞ arasında karşılıklı yardım ve işbirliği protokolü imzalandı.

Protokol kapsamında, GESTAŞ tarafından tahsis edilecek sefine tipi gemide geçici hastane ve barınma alanlarının kurulması, yatak kapasitesinin artırılması ve UMKE ile arama kurtarma ekiplerinin hızlı şekilde sevk edilmesi hedefleniyor.