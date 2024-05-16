Çanakkale'de Arızalanan Botla Sürüklenen 30 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı - Son Dakika
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Çanakkale'de Arızalanan Botla Sürüklenen 30 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Çanakkale\'de Arızalanan Botla Sürüklenen 30 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında motoru arızalanan bir botla sürüklenen 30 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı. Lastik botta bulunan Afganistan uyruklu 14'ü çocuk toplam 30 göçmen, motor arızası nedeniyle sürüklenen botun içerisinden çıkarıldı. Kurtarılan göçmenler, Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.

16.05.2024 20:01
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında motoru arızalanan botla sürüklenen 30 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarındaki lastik botta, düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit etti.

Bölgeye yönlendirilen "TCSG-28" botu ekipleri, motorunun arızalanması nedeniyle sürüklenen bottaki Afganistan uyruklu 14'ü çocuk 30 düzensiz göçmeni kurtardı.

Karaya çıkarılan yabancı uyruklular, işlemlerin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çanakkale'de Arızalanan Botla Sürüklenen 30 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı - Son Dakika

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