Çanakkale'de Batan Botun Ardından Kayıp Göçmen Arama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Çanakkale'de Batan Botun Ardından Kayıp Göçmen Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Çanakkale\'de Batan Botun Ardından Kayıp Göçmen Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Çanakkale'nin Eceabat ilçesi açıklarında bulunan lastik botun batması sonucu 2 kişi kurtulurken, 22 kişinin cesedine ulaşıldı. Kayıp düzensiz göçmenleri bulmak için arama çalışmaları üçüncü gününde devam ediyor. Sahil Güvenlik, polis, jandarma ve diğer kurumlara ait çok sayıda deniz taşıtı ve personel bölgede arama faaliyetlerini sürdürüyor. Denizdeki taramaların yanı sıra karadan da aramalar yapılıyor. Kurtulan 2 kişi, botun battığı bilgisini yetkililere iletti. Şu ana kadar 22 kişinin cesedi bulunarak hastanelerin morglarına götürüldü.

17.03.2024 13:29  Güncelleme: 13:52
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Çanakkale'nin Eceabat ilçesi açıklarında bulundukları lastik botun batması sonucu 2 kişinin kendi imkanlarıyla kurtulması, 22 kişinin cesedine ulaşılmasının ardından kayıp düzensiz göçmenleri arama çalışması devam ediyor.

Eceabat açıklarındaki arama kurtarma çalışması üçüncü gününde Sahil Güvenlik Marmara Boğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Tayfun Paşaoğlu komutasında sürdürülüyor.

Havadan uçak, helikopter ve İHA'nın yanı sıra Sahil Güvenlik Komutanlığı, polis, jandarma, UMKE, ÇÖZAK, Liman Başkanlığı, AFAD, AKUT, tarım ve orman teşkilatı ile diğer kurumlara ait çok sayıda deniz taşıtıyla yürütülüyor.

Bölgede 500'ün üzerinde personel, kayıp düzensiz göçmenleri arıyor. Denizdeki tarama faaliyetlerinin yanı sıra jandarma ekipleri, Büyük Kemikli mevkisinde karadan aramalara katılıyor.

Eceabat ilçesi açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu bot batmıştı. Kurtulan 2 kişi kendi çabalarıyla Büyük Kemikli sahiline ulaşarak yetkililere botun battığı bilgisini vermişti.

Ekiplerin bölgedeki arama çalışmalarında ulaştığı 7'si çocuk 22 kişinin cesetleri, Sağlık Sıhhiye Botu ile Kabatepe Limanı'na getirildikten sonra ambulanslarla il merkezindeki hastanelerin morglarına götürülmüştü.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Çanakkale'de Batan Botun Ardından Kayıp Göçmen Arama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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