Çanakkale'de Dolandırıcılık Grubu Çökertildi - Son Dakika
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Çanakkale'de Dolandırıcılık Grubu Çökertildi

Bayramiç'te kurulan suç örgütü dolandırıcılıktan 10 kişi tutuklandı, 6 kişi serbest bırakıldı.

12.10.2024 06:46
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Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde suç örgütü kurup nitelikli dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 16 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca, insanların dini inanç ve duygularını istismar etmek suretiyle bu kişilere gayrimenkullerini sattırdığı ve kredi çektirerek maddi kazanç sağladığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Mustafa Ç. ile 15 şüpheli, savcılık sorgularının ardından mahkemeye sevk edildi.

Suç örgütünün elebaşı olduğu öne sürülen Mustafa Ç. ve şüphelilerden 9'u "çıkar amaçlı suç örgütü kurma" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlamalarıyla tutuklandı. Diğer 6 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, İstanbul'dan gelerek Bayramiç ilçe kırsalındaki bir termal tesise yerleşen Mustafa Ç. ile 15 şüpheli emniyetin 8 Ekim'de jandarmanın desteğiyle düzenlediği operasyonla yakalanmış, şüphelilerin insanların dini inanç ve duygularını istismar etmek suretiyle bu kişilere gayrimenkullerini sattırdığı ve kredi çektirerek maddi kazanç sağladığı tespit edilmişti.

Şüphelilerin ikamet olarak kullandıkları tesiste yapılan aramalarda da tabanca, çok sayıda fişek, bıçak, 275 bin lira para, 10 cep telefonu ile 6 bilgisayar ele geçirilmişti.

Emniyette işlemleri tamamlanan zanlılar, Çanakkale Adliyesi'ne sevk edilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çanakkale'de Dolandırıcılık Grubu Çökertildi - Son Dakika

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