Çanakkale\'de düzensiz göçmen operasyonu: 9 kişi yakalandı, 21 kişi kurtarıldı

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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında düzensiz göçmenlere yönelik operasyonlarda 9 kişi yakalandı, motoru arızalanan ve sürüklenen lastik bottaki 21 kişi kurtarıldı.

Sahil Güvenlik botu "TCSG-28" ekipleri, Ayvacık açıklarında, düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye sevk edildi.

Ekipler, lastik bottaki Afganistan uyruklu 2'si çocuk 9 düzensiz göçmeni yakaladı.

"KB-115" botu ekipleri ise aynı bölgede lastik botlarının motoru arızalanan ve sürüklenen Yemen, Sudan, Filistin, Suriye ve Irak uyruklu 1'i çocuk 21 düzensiz göçmeni de kurtararak kıyıya çıkardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.