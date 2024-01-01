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Çanakkale'de işçi servis otobüsü şarampole devrildi: 5 yaralı - Son Dakika
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Çanakkale'de işçi servis otobüsü şarampole devrildi: 5 yaralı

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, fabrika işçilerini taşıyan bir servis otobüsü şarampole devrildi. Kazada 5 kişi yaralandı. Yaralılar Lapseki Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

01.01.2024 - 14:17,
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ÇANAKKALE'nin Lapseki ilçesinde işçi servis otobüsünün şarampole devrildiği kazada, 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında ilçenin Çardak beldesinde meydana geldi. Biga'dan Çanakkale yönüne giden, fabrika işçilerini taşıyan 17 KD 006 plakalı servis otobüsü, sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada, 5 kişi yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Lapseki Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumunu iyi olduğu bildirildi.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

Çanakkale\'de işçi servis otobüsü şarampole devrildi: 5 yaralı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Çanakkale'de işçi servis otobüsü şarampole devrildi: 5 yaralı - Son Dakika
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