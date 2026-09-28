Çanakkale\'de Karacaören mevkisinde çıkan otluk yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Çanakkale'de Karacaören mevkisinde çıkan otluk yangın itfaiye ekiplerince söndürüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çanakkale'de Esenler Mahallesi Karacaören mevkisindeki otluk alanda nedeni henüz belirlenemeyen bir yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle yayılan alevler, Çanakkale Belediyesi itfaiye ekibinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
Çanakkale'de otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
Esenler Mahallesi Karacaören mevkisindeki otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine Çanakkale Belediyesi itfaiye ekibi, olay yerine sevk edildi.
Rüzgarın da etkisiyle ilerleyen alevler ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
Kaynak: AA
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