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Çanakkale'de küle dönen alanlar yeniden yeşeriyor

3 bin 500 futbol sahası büyüklüğünde alanın yanarak küle döndüğü alanlar yeşeriyor

2 bin 500 hektar alanın küle döndüğü Kızılkeçili yangınında yanan alanlar yeşeriyor

ÇANAKKALE - Çanakkale merkeze bağlı Kızılkeçili köyünde 16 Temmuz 2023 tarihinde çıkan ve 52 saat sonra kontrol altına alınan orman yangınında 3 bin 500 futbol sahası büyüklüğünde 2 bin 500 hektar alanın zarar gördüğü yangında yanan alanlar yeniden yeşerdi. Yeşeren alanlar drone ile görüntülendi.

Çanakkale merkeze bağlı Kızılkeçili köyünde, geçen yıl 16 Temmuz tarihinde saat 16.30 sıralarında örtü yangını çıktı. Yerleşim yerlerine yakın bölgede çıkan yangında, alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 33 arazöz, 7 helikopter, 4 uçak yönlendirildi. Havanın kararmasının ardından 1 gece görüşlü yangın söndürme helikopteri gece boyunca yanan alevlere müdahale etti.

Köylüler de su tankerleriyle destek verdi. Balıkesir ve Bursa'dan gelen takviye ekiplerle 50'nin üzerinde arazöz ve 500'den fazla personel yangına söndürmeye çalışmalara destek verdi. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın Kemel ve Yukarı Okçular köylerindeki ormanlara da sıçradı. Tedbir amacıyla 211 nüfuslu Kemel köyü boşaltıldı. Havanın kararmasıyla gece görüşlü yangın helikopteriyle alevlere müdahaleye devam edildi.

Yangının 2'nci gününde, günün ilk ışıklarıyla birlikte havadan etkin müdahale yeniden başladı. Alevlere, 13 helikopter 5 uçak 60 arazöz 19 su ikmal aracı ve 543 personelle müdahale edildi. İkinci günde saatteki hızı 70 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle yangın büyüdü. Kemel'in ardından Kurşunlu, Dörtyol, Kayadere, Işıklar ve Mareşal Fevzi Çakmak köyleri ile Damyeri mevkisindeki vatandaşlar bölgeden tahliye edildi. Bölgeye takviye olarak 2 helikopter, 1 uçak, 49 arazöz, 14 iş makinesi gönderildi. İkinci günde de alevlere karadan ve havadan hummalı bir şekilde müdahale edildi. Yangından Kızılkeçili, Kemel, Dörtyol, Yapıldak, Musaköy, Yukarıokçular, Kurşunlu ve Işıklar olmak üzere toplam 8 köyün etkilendi. 2'nci günde havanın kararmasıyla yangına gece görüş özelliği bulunan helikopterle havadan, 60'dan fazla arazöz ve 500'den fazla personelle karadan yangına müdahaleye devam edildi. Yangının 3'üncü gününde sabahın ilk ışıklarıyla birlikte hava araçlarıyla yoğun bir şekilde müdahaleye yeniden başladı. Alevlere, 21 hava aracı, 60'ın üzerinde arazöz ve çok sayıda 543 personelle müdahale edildi.

Söndürme çalışmalarına Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait 3'ü AS-532 ve 2'si ise S-70 tipi helikopter de katıldı. Askeri helikopterler yangına müdahalede, yerli ve milli imkanlarla üretilen söndürme kitlerini kullandı.

Yangın 52 saat sonra kontrol altına alındı

Yangına havadan 9 uçak, 22 helikopter, karadan ise 78 arazöz, 9 ilk müdahale aracı, 25 su ikmal aracı ve 900 personelle müdahale sonrası yangın 52 saat sonra kontrol altına alındı. Orman yangının da 3 bin 500 futbol sahası büyüklüğünde yaklaşık 1200 hektar verimli ve bozuk orman sahası ile yaklaşık 1300 hektar orman dışı alan olmak üzere yaklaşık 2 bin 500 hektar alan yandı. Yangınları kontrol altına almak için hava araçları 1800 sorti yaparak, 4 bin 900 ton su atıldı. Kızılkeçili orman yangınında 141 üreticinin etkilendi. 20 büyükbaş, 22 küçükbaş hayvan, 87 arı kovanı, 29 bin 28 saman balyası, 4 bin 100 ot balyası, 480 çuval küspe, 28 ton hasat edilmiş buğday, 8 ağıl ve 7 ahırın zarar gördü.

Yanan alanlar yeşermeye başladı

Merkeze bağlı Kızılkeçili köyünde 16 Temmuz 2023 tarihinde çıkan ve 52 saat sonra kontrol altına alınan orman yangınında 3 bin 500 futbol sahası büyüklüğünde 2 bin 500 hektar alanın zarar gördüğü yangında yanan alanlar yeniden yeşerdi. Yeşeren alanlar drone ile görüntülendi.