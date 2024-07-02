Çanakkale'de Mavi Bayrak Töreni Düzenlendi

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Çanakkale'de Barış Plajı, Mega Beach, Güzelyalı ve Dardanos Belediye Halk Plajlarının uluslararası standartları yerine getirerek bu sezon da mavi bayrak almaya hak kazanması dolayısıyla tören düzenlendi.

Belediye Başkanı Muharrem Erkek,, Güzelyalı Halk Plajı'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, mavi bayrak almaya hak kazanan plajların kent merkezinde bulunmasının da ayrı bir önem taşıdığını belirtti.

Çevre bilincini, çevre duyarlılığını artırmanın herkesin görevi olduğuna değinen Erkek, " Çanakkale'de mavi bayraklı plajlarımızda ve tüm sahillerimizde sahil temizliğine çok önem vermemiz lazım. Ben tüm gençlerden, çocuklardan, hemşehrilerimden, herkesten bu konuda büyük bir duyarlılık bekliyorum. Sahillerimizi temiz tutalım ve çöp atmayalım." dedi.

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) Kuzey Ege İlleri Koordinatör Vekili Yetkin Karabinali de 2024 yılı itibarıyla Çanakkale sınırları içinde 8'i halk plajı, 5'i tesis plajı olmak üzere toplam 13 plajın mavi bayrak ödülünü almaya hak kazandığını söyledi.

Mavi bayrak almanın hiç kolay olmadığını ve sağlanması gereken 33 kriter bulunduğunun da altını çizen Karabinali, Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek başta olmak üzere bu konuda çaba gösteren ve emek veren tüm yetkililere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Karabinali ve Başkan Erkek'e mavi bayrak sertifikasını takdim ederken, sezon boyunca dalgalanacak olan mavi bayrak da göndere çekildi.