Çanakkale'de Orman Yangını Uyarısı - Son Dakika
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Çanakkale'de Orman Yangını Uyarısı

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Çanakkale Valiliği, 3 gün süresince orman yangını riski nedeniyle ateş yakmanın yasaklandığını duyurdu.

Çanakkale Valiliğince, orman yangınları konusunda vatandaşların duyarlı olmaları konusunda uyarıda bulunuldu.

Valiliğin NSosyal hesabındaki paylaşımda, meteorolojik tahmin verileri ve Orman Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen yangın analizleri doğrultusunda yarından itibaren 3 gün süreyle il genelinde şiddetli rüzgar beklendiği belirtildi.

Bu nedenle önümüzdeki 3 gün boyunca il genelinde meteorolojik açıdan orman yangını riskinin yüksek olduğunun değerlendirildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Orman yangınlarının önlenmesi, can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla 13 Ağustos 2026 Perşembe gününden itibaren ilimiz genelinde 3 gün süreyle 12.00-19.00 saatleri arasında her ne suretle olursa olsun açık alanlarda ateş yakılması, biçerdöver ve balya makinesi kullanılarak gerçekleştirilen hasat ve balyalama faaliyetlerinin yapılması yasaklanmıştır.

Alınan kararların uygulanması ve gerekli denetimlerin gerçekleştirilmesi ilgili kurumlar tarafından titizlikle takip edilecektir. Vatandaşlarımızın orman yangını riskine karşı dikkatli ve duyarlı olmaları, yangına sebebiyet verebilecek davranışlardan kaçınmaları, herhangi bir duman veya yangın belirtisi görülmesi halinde 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi vermeleri önemle rica olunur."

Alınan genel emir doğrultusunda, kırsal alanlarda orman yangınlarının önlenmesine yönelik tedbirlere titizlikle uyulması gerektiği bildirildi.

Kaynak, spiral, taşlama ve benzeri kıvılcım oluşturan ekipmanlarla çalışırken, çalışma öncesinde jandarmaya veya emniyete bildirimde bulunulması gerektiği ifade edilen açıklamada, "Yangın söndürme tüpünü hazır bulundurun. Su tankeri, su yüklü araç veya yeterli miktarda müdahale suyunu hazır bulundurun." önerisinde bulunuldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çanakkale'de Orman Yangını Uyarısı - Son Dakika

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